Orgullo nacional: zarpa el primer buque eléctrico del mundo que unirá a Argentina con un país clave. Foto: Buquebus

La navegación en Sudamérica pegará un salto innovador con la inclusión del primer buque eléctrico del mundo. De esta manera, se mejorará el servicio de Buquebus, que conecta a Buenos Aires con Uruguay.

Precisamente, la empresa fundada por el empresario argentino Juan Carlos López Mena informó que pondrá en servicio al “China Zorrilla”, como fue bautizado el nuevo navío. No solo innova con su sustentabilidad, sino también en el tamaño récord.

Así será el primer buque eléctrico del mundo que conectará a Argentina y Uruguay

Construido por el prestigioso astillero Incat en Tasmania (Australia), el China Zorrilla es el noveno buque que esta empresa desarrolla para Buquebus y marca un antes y un después en el transporte marítimo. Sus principales características incluyen:

Capacidad : hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos (duplica el tamaño de su predecesor, el emblemático Francisco).

Propulsión : 100% eléctrica con ocho motores eléctricos y propulsión a chorro de agua.

Baterías : sistema de almacenamiento de energía de más de 40-43 MWh (el mayor jamás instalado en un buque), con baterías que pesan alrededor de 275 toneladas. Recarga en apenas 80 minutos con argadores de alta capacidad (15 MW) instalados en los puertos de Buenos Aires y Colonia.

Dimensiones : 130 metros de eslora, convirtiéndolo también en el catamarán de aluminio más grande jamás construido.

Velocidad y experiencia : es el más veloz de su tipo, cubriendo la ruta en aproximadamente 90 minutos con cero emisiones de CO₂, sin ruidos ni vibraciones, y con mayor confort para los pasajeros.

Espacios: más de 3.000 m² de áreas de recreación, tres clases de servicio, conectividad satelital y una enorme tienda libre de impuestos.

La importancia de este nuevo buque para la región

El China Zorrilla no solo elimina las emisiones directas de gases contaminantes, sino que también reduce drásticamente el ruido submarino (protegiendo la biodiversidad del Río de la Plata) y no presenta riesgo de derrames de combustible.

Al entrar en operación, desplazará a dos buques diésel antiguos, logrando una reducción estimada del 84% en las emisiones asociadas al cruce de pasajeros entre Argentina y Uruguay.

El proyecto, que demandó una inversión cercana a los 170 millones de dólares, cuenta con financiamiento sustentable, incluyendo la primera “operación azul” mundial para transporte marítimo eléctrico con el Banco Santander Uruguay y con aval del Banco Mundial.

La diferencia de capacidad con los demás buques

Más allá de la ventaja de operatividad de su motor eléctrico, el China Zorrilla dispone de otro beneficio importante, como lo es su capacidad para transportar personas a comparación con otros buques de la compañía: