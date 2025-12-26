El Gobierno de la provincia de Buenos Aires realiza obras claves en una de las autopistas más transitadas. Se trata de uno de los principales rutas del conurbano que atraviesa 11 partidos y se mantenía inconclusa tras 20 años de haber empezado los arreglos.

En qué autopista trabaja la provincia de Buenos Aires

La Ruta Nacional 8 es una de las autovías más importantes al conectar la provincia de Buenos Aires con Santa fe, Córdoba y San Luis. Los trabajos empezaron hace 20 años, pero diversas gestiones habían dejado de lado su finalización.

Ahora, la empresa SACDE (Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico) trabaja en el tramo comprendido entre Pilar y Pergamino, en el norte bonaerense. En coordinación con Vialidad, realizan los siguientes trabajos:

Refuerzo de taludes

Estabilización de terraplenes

Ejecución de drenajes superficiales

Las obras buscan resolver el problema de los hundimientos y desmoronamientos de tierra, los cuales durante años pusieron en riesgo a los conductores que transitaban la zona.

Una vez completada la nivelación del suelo, se procederá al perfilado y reacondicionamiento de las banquinas. También, se prevé reforzar las estructuras laterales de la calzada para evitar futuros colapsos.

Ruta Nacional 8.

Cómo seguirán las obras en la Ruta Nacional 8

El plan integral de trabajos busca modernizar este corredor vial ubicado en la jurisdicción bonaerense. Más adelante se trabajará en la intersección de la Ruta Nacional 8 con el Tratado del Pilar hasta la avenida Zeballos.

En una tercera etapa, se repavimentará el segmento que va desde Zeballos hasta la avenida Néstor Kirchner para terminar de transformar el corredor.

Nuevo tramo de la Ruta Nacional 8 en Pilar

En línea con los arreglos, se terminó el ensanchamiento y repavimentación del tramo ubicado en Pilar, entre las calles San Martín y la Avenida Tratado del Pilar. El intendente Federico Achával remarcó que “ya hay un nuevo tramo finalizado de esta obra que transforma de manera integral el centro de Pilar. Para nosotros esta obra es fundamental, porque nos permite potenciar la actividad, favorecer la circulación en este punto estratégico del distrito y mejorar la vida de nuestros vecinos”.

Primer tramo de la Ruta 8 abierto con una rotonda entre la calle Lagrave y la Avenida Tratado del Pilar.

Las obras contemplaron la ampliación de carriles, renovación de veredas, arreglos en las paradas del transporte público, instalación de luminarias LED y mejoras en las zonas de estacionamiento.