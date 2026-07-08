El supermercado más grande del país abre su primer almacén semiautomatizado: 70 robots preparan más de 500 pedidos por día

Mercadona ha dado un paso importante en su estrategia de crecimiento online con la inauguración de su primer almacén semiautomatizado en Madrid.

Ubicada en el polígono La Atalayuela, en el distrito de Villa de Vallecas, esta nueva “Colmena” representa un hito para la compañía valenciana y refuerza su apuesta por el comercio electrónico.

El supermercado más grande del país abre su primer almacén semiautomatizado: 70 robots preparan más de 500 pedidos por día Mercadona

La millonaria inversión de Mercadona para construir su primer almacén semiautomatizado

La instalación, que ha supuesto una inversión de 54 millones de euros, cuenta con una superficie de 32.000 metros cuadrados, lo que la convierte en la Colmena más grande de la red de Mercadona.

Incorpora 70 robots que automatizan parcialmente el proceso de preparación de más de 2700 referencias de productos no perecederos (secos).

Gracias a esta tecnología, el producto llega directamente hasta la estación del trabajador, eliminando la necesidad de recorrer pasillos y reduciendo el esfuerzo físico de la plantilla.

Los beneficios económicos de esta apertura

Este nuevo centro logístico tiene capacidad para preparar hasta 5000 pedidos diarios. Sumado a las colmenas ya operativas en Getafe y Boadilla del Monte, eleva la capacidad total del servicio online de Mercadona en la Comunidad de Madrid a aproximadamente 8000 pedidos al día. Con esta apertura, la compañía espera alcanzar a finales de 2026 el 95% de cobertura de las localidades madrileñas.

La Colmena de Vallecas generará empleo para 700 personas. Según Mercadona, el diseño del almacén busca mejorar las condiciones laborales al combinar tecnología y tamaño para optimizar procesos.

Juana Roig, directora general de Mercadona Online, ha destacado: “Vallecas es la primera colmena semiautomatizada que ponemos en marcha, y la hemos diseñado con la idea de que su gran tamaño y la tecnología estén al servicio de nuestro modelo: mejorando el día a día de nuestros trabajadores y aumentando el nivel de servicio de los jefes al recibir su pedido”.

Además, el centro contará con 175 furgonetas de reparto ECO nuevas, adaptadas para mantener la cadena de frío y reducir el impacto medioambiental. Estas se suman a las 80 de Getafe y 50 de Boadilla, elevando la flota total en Madrid a más de 300 vehículos .

La séptima colmena de Mercadona y el impulso al online

Esta es la séptima colmena de Mercadona en España (tras las de Valencia, Barcelona, Alicante, Sevilla y las dos anteriores en Madrid) y la primera con automatización parcial.

El supermercado más grande del país abre su primer almacén semiautomatizado: 70 robots preparan más de 500 pedidos por día Mercadona

El proyecto online de la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento: en 2025 facturó más de 1000 millones de euros, un 26% más que el año anterior. Mejoras como la accesibilidad web para personas invidentes y la incorporación de Bizum como método de pago han contribuido a este avance.

La nueva instalación marca un antes y un después en la logística online de Mercadona. Mientras la compañía sigue fortaleciendo su modelo de tiendas físicas y secciones como “Listo para Comer”, el canal a distancia cobra cada vez más relevancia para captar clientes que prefieren comprar desde casa. La combinación de robots, gran superficie y flota ecológica busca ofrecer mayor rapidez, eficiencia y sostenibilidad.

¿Qué significa para los clientes?

Los madrileños se beneficiarán de un servicio más ágil y con mayor disponibilidad. La automatización en productos secos permite agilizar la preparación de pedidos sin comprometer la calidad ni la frescura del resto del surtido. Todo ello con el compromiso habitual de Mercadona de precios bajos y producto de marca propia.

Esta apertura refleja la visión a largo plazo de Mercadona: integrar tecnología al servicio de las personas, tanto trabajadores como clientes, para consolidar su posición en el competitivo sector de la distribución alimentaria en España.

Con 32.000 m², 70 robots y capacidad para miles de pedidos diarios, la colmena semiautomatizada de Vallecas se posiciona como uno de los proyectos logísticos más ambiciosos de Mercadona en los últimos años. Una apuesta clara por el futuro del supermercado online.