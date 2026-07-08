Este miércoles, 8 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 1705 - Gato

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 8 de julio

1° 1705 11° 3639 2° 2393 12° 2617 3° 6729 13° 9424 4° 2015 14° 1535 5° 4061 15° 4200 6° 1560 16° 3753 7° 6535 17° 4901 8° 2479 18° 1169 9° 3550 19° 5173 10° 5632 20° 7306

¿Qué significa soñar con Gato?

Soñar con el Gato suele representar intuición, independencia y misterio; invita a confiar en tus instintos y en tu capacidad de adaptación.

Si el Gato es amistoso sugiere buena fortuna y protección; si es agresivo puede advertir engaños, celos o miedos ocultos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.