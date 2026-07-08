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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 8 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8449 (La Carne).

 1°8449 11°9392 
 4401  12°2336
 3°0871  13°8841 
 2675  14°5677 
 9594  15°6343 
 6°3516  16°6726
 1463  17°1471 
 0361  18°5078 
 1785  19°8080 
 10°8583 20°2227 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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