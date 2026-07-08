La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 8 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8449 (La Carne).

1° 8449 11° 9392 2° 4401 12° 2336 3° 0871 13° 8841 4° 2675 14° 5677 5° 9594 15° 6343 6° 3516 16° 6726 7° 1463 17° 1471 8° 0361 18° 5078 9° 1785 19° 8080 10° 8583 20° 2227

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.