Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta en distintos puntos de la Argentina, que comenzó la semana con la llegada de una ola polar que trajo temperaturas bajo cero.

En este marco, el informe oficial señaló que habrá ráfagas de viento, lluvias constantes y nevadas. Por lo que los vecinos deberán tomar recaudos necesarios durante la jornada.

Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresó durante la noche del martes en 5 provincias de la Argentina.

Chubut : alerta naranja por lluvias y alerta amarilla por nevadas.

Mendoza : Alerta amarilla por nevada, viento y viento zonda.

Neuquén : alerta naranja por lluvias, nevadas y viento.

Río Negro : alerta naranja por lluvias y nevadas.

San Juan: alerta amarilla por viento y viento zonda.

SMN Servicio Meteorológico Nacional

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará con este clima durante los siguientes días:

Miércoles 8: máxima 20°C, mínima de 8°C con cielo parcialmente nublado durnate la mañana y tarde, y mayormente nublado durante la noche.

SMN Servicio Meteorológico Nacional

Jueves 9: máxima 18°C, mínima de 8°C con cielo mayormente nublado durante la mañana-tarde y mayormente nublado durante la noche.

Viernes 10: máxima 14°C, mínima de 7°C con cielo parcialmente nublado durnate la mañana y tarde, y mayormente nublado durante la noche.