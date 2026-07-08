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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 8 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 8 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0359 - Las Plantas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio

 1°0359 11°7382
 9914  12°9020
 3°5054 13°6294 
 6011  14°9682 
 0075  15°1483 
 6°1220  16°3002
 5741  17°3052 
 9131  18°5625 
 0257  19°8189 
 10°1264 20°8777 

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¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas simboliza crecimiento, sanación y nuevas oportunidades; indica que algo en tu vida está floreciendo.

Si aparecen verdes y fuertes, auguran prosperidad y equilibrio; si están marchitas, advierten estancamiento o descuido emocional.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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