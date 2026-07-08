Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 8 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 8 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0359 - Las Plantas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio

1° 0359 11° 7382 2° 9914 12° 9020 3° 5054 13° 6294 4° 6011 14° 9682 5° 0075 15° 1483 6° 1220 16° 3002 7° 5741 17° 3052 8° 9131 18° 5625 9° 0257 19° 8189 10° 1264 20° 8777

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas simboliza crecimiento, sanación y nuevas oportunidades; indica que algo en tu vida está floreciendo.

Si aparecen verdes y fuertes, auguran prosperidad y equilibrio; si están marchitas, advierten estancamiento o descuido emocional.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.