Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 8 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.
En este miércoles, 8 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0359 - Las Plantas
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio
|1°
|0359
|11°
|7382
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|9914
|12°
|9020
|3°
|5054
|13°
|6294
|4°
|6011
|14°
|9682
|5°
|0075
|15°
|1483
|6°
|1220
|16°
|3002
|7°
|5741
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|3052
|8°
|9131
|18°
|5625
|9°
|0257
|19°
|8189
|10°
|1264
|20°
|8777
¿Qué significa soñar con las plantas?
Soñar con plantas simboliza crecimiento, sanación y nuevas oportunidades; indica que algo en tu vida está floreciendo.
Si aparecen verdes y fuertes, auguran prosperidad y equilibrio; si están marchitas, advierten estancamiento o descuido emocional.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.