Inauguran un tren bala “Supreme Class” que tendrá cabinas privadas tipo avión y servicios de lujo: se convertirá en la más cara del mercado.

Japón, uno de los países más avanzados en tecnología en trenes, inaugurará el próximo 1 de octubre unas suites privadas en las líneas de trenes bala, Tokaido Shinkansen.

Las mismas contarán con servicios de lujo y se llamarán “Supreme Class”.

Inauguran un tren bala “Supreme Class” que tendrá cabinas privadas tipo avión y servicios de lujo

Los pasajeros estarán habilitados a reservar suites privadas a finales de este año que contarán con los siguientes servicios:

Suites con cerradura electrónica (con IC card o QR).

Sofás reclinables.

WiFi propio.

Tablet individual para controlar: iluminación, aire acondicionado y volumen de anuncios.

Espacia hata 2 pasajeros.

Altavoces integrados conectables a dispositivos personales.

Espacio para equipaje.

Servicio de comida y bebida.

Estas suites, que son similares a las que tienen en primera clase los aviones, estarán disponibles en 12 trenes en el día de su inauguración, aunque se espera que aumente hasta 30 hasta final del 2026.

Para final del 2028, el compartimento “Supreme Class” debería estar disponible en el 30% de todos los trenes Tokaido Shinkansen. Shinkansen

Central Japan Railway (JR Central) y West Japan Railway (JR West) anunciaron que el objetivo de estas actualizaciones es “crear un entorno cómodo y de alta calidad que pueda utilizarse en diferentes situaciones, como viajes de negocios, reuniones o descanso personal”.

Asimismo señalaron que para final del 2028, el compartimento “Supreme Class” debería estar disponible en el 30% de todos los trenes Tokaido Shinkansen.

Cuánto costará la cabina Supreme Class

Para el tramo típico Tokio - Osaka:

Cabina individual: 260 dólares.

Cabina para 2 personas: 380 dólares.

Trayecto largo máximo: 560 dólares

Esto es por persona y por trayecto. Cabe destacar que este servicio se convertirá en el más caro del mundo, ya que no existe otro tren bala con compartimentos privados cerrados.

Sin embargo, no es el más caro en la categoría de trenes en general, ya que trenes turísticos cuentan con precios muchos más altos.

Trenes balas de Japón Tokaido Shinkansen

El Tokaido Shinkansen, conocido como el primer tren bala de Japón , fue inaugurado el 1 de octubre de 1964, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Tokio. Su creación respondió a la necesidad de conectar rápidamente las ciudades más importantes del país, como Tokio, Nagoya y Osaka, en un contexto de fuerte crecimiento económico.

Así son los trenes balas de Japón Tokaido Shinkansen. Tokaido Shinkansen

Este proyecto revolucionó el transporte ferroviario al introducir trenes de alta velocidad que superaban ampliamente a los sistemas tradicionales, alcanzando velocidades iniciales de unos 210 km/h. Desde sus comienzos, el Shinkansen se destacó por su puntualidad, seguridad y eficiencia , convirtiéndose en un símbolo del desarrollo tecnológico japonés y un modelo replicado en todo el mundo.

A lo largo de su historia, el Tokaido Shinkansen evolucionó constantemente, incorporando mejoras tecnológicas, mayor velocidad y un mayor confort para los pasajeros.

Hoy ofrece diversos servicios, como trenes Nozomi, Hikari y Kodama, que varían según la cantidad de paradas y tiempos de viaje. Además, brinda comodidades como asientos reclinables, conectividad, servicio de comidas y una experiencia de viaje silenciosa y estable.

Este sistema no solo es clave para la movilidad en Japón, sino que también representa un estándar global en transporte ferroviario de alta velocidad, combinando innovación, precisión operativa y una excelente calidad de servicio.