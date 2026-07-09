Tras más de 25 años abiertos, cerró una reconocida empresa de logística y despidieron a 220 trabajadores.

La empresa logística Express Beer, dedicada durante más de dos décadas a la distribución y recuperación de envases para la industria cervecera, anunció el cese de sus operaciones y el despido de 220 trabajadores.

La compañía, que operaba desde hace más de 25 años y mantenía vínculos con Cervecería y Maltería Quilmes, confirmó su cierre en medio de un contexto económico complejo que golpea al sector.

La decisión generó fuerte impacto entre los empleados y en el negocio de logística cervecera, ya que Express Beer cumplía un rol clave en la cadena de abastecimiento.

La firma estaba especializada en el movimiento de cajones, botellas retornables y otros envases, un segmento crítico para la producción y comercialización de cerveza.

Tras más de 25 años abiertos, por qué cerró Express Beer

Express Beer se había consolidado como un actor relevante dentro del sistema de distribución de envases retornables en Argentina.

Su tarea incluía la logística inversa: retiro de envases vacíos, clasificación y reingreso al circuito productivo, lo que permite abaratar costos y sostener un modelo más eficiente para grandes cerveceras.

Sin embargo, la empresa no logró sostener su operación ante el deterioro económico y financiero. Entre los factores que explican el cierre aparecen la caída de la actividad, el aumento de costos operativos y dificultades para sostener el esquema de negocios. La firma dejó de operar de forma definitiva y comunicó la desvinculación de todo su personal.

La empresa logística Express Beer, dedicada durante más de dos décadas a la distribución y recuperación de envases para la industria cervecera, anunció el cese de sus operaciones y el despido de 220 trabajadores. Shutterstock

El impacto no es menor: se trata de 220 puestos de trabajo perdidos, en su mayoría vinculados a tareas operativas, transporte y logística. La situación también genera incertidumbre sobre la continuidad del servicio que prestaba a grandes clientes del sector cervecero.

Impacto en Quilmes y en la logística cervecera

El cierre de Express Beer obliga a reconfigurar la operatoria de distribución de envases que sostenía junto a Cervecería y Maltería Quilmes, una de las principales compañías del rubro en el país. Aunque la cervecera cuenta con otros proveedores, la salida de un actor con tanta trayectoria implica un desafío logístico en el corto plazo.

Además, la desaparición de la empresa refleja una tendencia preocupante en el sector logístico: la presión de costos y la caída del consumo afectan especialmente a firmas medianas con alta dependencia de uno o pocos clientes.

Desde el punto de vista laboral, el conflicto abre interrogantes sobre indemnizaciones y posibles medidas gremiales. Los trabajadores buscan respuestas ante un cierre que se produjo de forma abrupta tras años de actividad continua.

En síntesis, el cierre de Express Beer no solo marca el fin de una empresa con más de 25 años de historia, sino que también deja en evidencia las dificultades actuales del sector logístico y su impacto directo en el empleo.