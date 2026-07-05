Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas

Steelgran Componentes S.A., una empresa con más de 20 años de historia en Granada, ha anunciado el cierre definitivo de su planta en Pulianas, dejando sin empleo a cerca de 50 trabajadores.

Constituida el 20 de septiembre de 2005, esta sociedad anónima (CIF A18741215) se dedicaba principalmente a la transformación de acero inoxidable y la fabricación de campanas extractoras para cocinas, actividad que heredó de la antigua Portinox.

Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas Sindicato CCOO

Por qué cerró esta empresa tras 20 años

Ubicada en la Carretera de Pulianas Km 6, en el área metropolitana de Granada, esta instalación se ha erigido como una de las referencias industriales del sector metalúrgico en el sur de España.

La empresa, que según los datos mercantiles empleaba a 50 personas, ha confirmado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción.

La producción se detuvo a finales de 2025 y el cierre definitivo se llevó a cabo en marzo de 2026. De acuerdo con la información disponible, esta decisión responde a un traslado de la producción hacia Portugal, tras la venta de la compañía por Teka a un grupo chino en 2024.

Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas Shutterstock

Acuerdo indemnizatorio logrado por los trabajadores ante el ERE

Ante el anuncio del ERE, el comité de empresa, liderado por CCOO, logró un acuerdo en el acto de conciliación previo a la huelga. Los casi 50 trabajadores recibirán indemnizaciones de 45 días por cada año trabajado, con un límite de 42 mensualidades, tal como lo estipula el convenio colectivo.

Este beneficio aplica a toda la plantilla, sin considerar su antigüedad. En asamblea, los trabajadores respaldaron el acuerdo con 43 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, de un total de 46 participantes de 49.

El presidente del comité, Javier Trapero (CCOO), valoró de manera positiva el pacto, ya que “previene la huelga” y asegura “la paz social” durante las últimas semanas de operación. Asimismo, se reconoció la antigüedad real de algunos empleados, lo que evita eventuales litigios judiciales.

Otro logro relevante es que los trabajadores con al menos 6 años de antigüedad tendrán la opción de optar por un plan de recolocación mediante una agencia externa o, en su defecto, recibir un complemento indemnizatorio de 4000 euros. Muchos de los afectados poseen más de 25 años de antigüedad y alcanzan cerca de 50 años de edad, lo que dificulta su reinserción laboral.

La historia de la empresa y el contexto clave que la impulsó

Steelgran Componentes S.A. operaba en el CNAE 2410 (Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones). Su objeto social incluía la transformación de acero inoxidable, así como la fabricación y comercialización de muebles metálicos y componentes eléctricos y electrónicos.

Ubicada en las instalaciones de la antigua Portinox, la fábrica había sido vendida por Teka. Con anterioridad, CCOO había denunciado oleadas de despidos asociados a reestructuraciones.

Según datos mercantiles, la compañía tenía un capital social superior a 1 millón de euros y registraba facturaciones en los rangos de mediana empresa. Su cierre representa un impacto considerable para la economía local en el sur del país, donde mantenía una posición relevante en la producción de campanas extractoras de cocina.