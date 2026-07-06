Adiós a los cinco días hábiles | Los bancos de todo el país definieron cambiar sus horarios: hay un nuevo día de atención (Fuente: ChatGPT).

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En esta noticia Estos bancos abren los sábados

En el marco de la transformación de la banca en Colombia, algunos bancos extendieron sus días de atención más allá del horario habitual de lunes a viernes. Esta iniciativa tiene como propósito primordial facilitar el acceso a los servicios financieros para aquellos que enfrentan restricciones laborales o de tiempo durante la semana.

En este contexto, diversas sedes en Bogotá y otras ciudades del país ya abren los sábados por la mañana , lo que permite a los usuarios llevar a cabo trámites presenciales sin que esto interfiera con sus rutinas semanales. Esta decisión fue parte de una estrategia más amplia de modernización de servicios y mejora en la relación con los clientes.

Estos bancos abren los sábados

En la actualidad, algunos bancos han decidido extender su horario de atención al público, abriendo sus sedes los sábados. Este servicio se ofrece, en su mayoría, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., aunque existen algunas excepciones que deben ser consideradas.

Es importante destacar que no todas las entidades han adoptado esta medida. A continuación, se detallan las instituciones que han implementado este cambio y las oficinas específicas donde se puede acceder a este servicio.

Bancolombia abre más de 15 sedes los sábados

En Bogotá, se presentan a continuación algunas de las oficinas habilitadas para la atención presencial durante los días sábados:

Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Centro Comercial Metrópolis

Centro Comercial Galerías

Centro Comercial Hayuelos

Fontibón (Carrera 100 #18-59)

Centro Comercial Diverplaza

Barrio 20 de Julio (Calle 25 sur #6-27)

Centro Comercial Titán Plaza

Portal de la 80 (Transversal 100A #79-20)

Edificio 8111 (Calle 81 #11-8)

Avenida 82 (Av. 82 #11-64)

Centro Comercial Unicentro

Parque La Colina

Centro Comercial Palatino

Plaza Imperial Suba

Centro Suba

Centro Comercial Santafé

Davivienda oficinas abiertas los sábados

Las oficinas que se enumeran a continuación están disponibles para atender al público los sábados durante la jornada matutina:

Unicentro

Galerías

Centro Mayor

Hayuelos

Palatino

Gran Estación

Salitre Plaza

Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

AV Villas cuenta con una jornada de atención ampliada a los sábados

El banco opera en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en las siguientes ubicaciones:

Centro Mayor (Bogotá)

Restrepo II

Fontibón

Plaza Imperial

Las oficinas designadas para atención durante los fines de semana son las siguientes:

Centro Mayor

Otras sedes designadas oficialmente

Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.