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En el marco de la transformación de la banca en Colombia, algunos bancos extendieron sus días de atención más allá del horario habitual de lunes a viernes. Esta iniciativa tiene como propósito primordial facilitar el acceso a los servicios financieros para aquellos que enfrentan restricciones laborales o de tiempo durante la semana.
En este contexto, diversas sedes en Bogotá y otras ciudades del país ya abren los sábados por la mañana, lo que permite a los usuarios llevar a cabo trámites presenciales sin que esto interfiera con sus rutinas semanales. Esta decisión fue parte de una estrategia más amplia de modernización de servicios y mejora en la relación con los clientes.
Estos bancos abren los sábados
En la actualidad, algunos bancos han decidido extender su horario de atención al público, abriendo sus sedes los sábados. Este servicio se ofrece, en su mayoría, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., aunque existen algunas excepciones que deben ser consideradas.
Es importante destacar que no todas las entidades han adoptado esta medida. A continuación, se detallan las instituciones que han implementado este cambio y las oficinas específicas donde se puede acceder a este servicio.
Bancolombia abre más de 15 sedes los sábados
En Bogotá, se presentan a continuación algunas de las oficinas habilitadas para la atención presencial durante los días sábados:
Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Centro Comercial Metrópolis
- Centro Comercial Galerías
- Centro Comercial Hayuelos
- Fontibón (Carrera 100 #18-59)
- Centro Comercial Diverplaza
- Barrio 20 de Julio (Calle 25 sur #6-27)
- Centro Comercial Titán Plaza
- Portal de la 80 (Transversal 100A #79-20)
- Edificio 8111 (Calle 81 #11-8)
- Avenida 82 (Av. 82 #11-64)
- Centro Comercial Unicentro
- Parque La Colina
- Centro Comercial Palatino
- Plaza Imperial Suba
- Centro Suba
- Centro Comercial Santafé
Davivienda oficinas abiertas los sábados
Las oficinas que se enumeran a continuación están disponibles para atender al público los sábados durante la jornada matutina:
- Unicentro
- Galerías
- Centro Mayor
- Hayuelos
- Palatino
- Gran Estación
- Salitre Plaza
Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
AV Villas cuenta con una jornada de atención ampliada a los sábados
El banco opera en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en las siguientes ubicaciones:
- Centro Mayor (Bogotá)
- Restrepo II
- Fontibón
- Plaza Imperial
Las oficinas designadas para atención durante los fines de semana son las siguientes:
- Centro Mayor
- Otras sedes designadas oficialmente
Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.