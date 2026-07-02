Tras más de 80 años abiertos, cerró un histórico hotel de la Costa Atlántica y 60 trabajadores quedaron sin empleo.

En esta noticia ¿Cuántos trabajadores quedaron afectados?

Tras más de 80 años de historia , la Unidad Turística Chapadmalal dejó de funcionar. Una resolución oficial dispuso el cese de las actividades operativas del complejo, ubicado a pocos kilómetros de Mar del Plata, y afectó a unos 60 trabajadores del predio.

El complejo fue inaugurado en 1945, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, en el marco de la creación del turismo social en la Argentina. Desde entonces, recibió a miles de familias, jubilados y estudiantes de todo el país.

¿Cuántos trabajadores quedaron afectados?

No todos los empleados perdieron el puesto de la misma manera. La medida distingue dos situaciones:

Personal de planta permanente : pasó a un estado de " disponibilidad “, con un plazo de hasta 12 meses para reubicarse en otra dependencia del Estado.

Personal contratado: fue desvinculado de forma inmediata y accede a indemnización según el convenio colectivo correspondiente.

Tras más de 80 años de historia, la Unidad Turística Chapadmalal dejó de funcionar. Unidad Turística Chapadmalal

Si al cabo del año los trabajadores en disponibilidad no consiguen reubicación, quedan cesanteados de manera definitiva.

Cabe aclarar que la medida también alcanzó al complejo de Embalse, en Córdoba, con lo cual el total de afectados entre ambas unidades turísticas asciende a 101 personas. Sin embargo, en Chapadmalal puntualmente el número ronda los 60 puestos .

¿Es un cierre definitivo?

Pese al impacto de la noticia, no se trata técnicamente de un cierre absoluto: los hoteles ya venían sin actividad turística desde 2025 , cuando el Gobierno dejó de programar contingentes.

Lo que confirma la resolución es el cese del personal operativo, no una demolición ni una venta inmediata del predio. Ambos complejos fueron transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que ahora evalúa opciones de concesión o privatización.

La decisión generó rechazo gremial. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron la medida y organizaron movilizaciones en Chapadmalal, donde además hubo reclamos por las viviendas del personal ubicadas dentro del predio.

El futuro de la Unidad Turística Chapadmalal ahora depende de la decisión que tome el Estado sobre su explotación.