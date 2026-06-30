Tras años 17 de trayectoria, cerró una icónica cafetería en la ciudad turística más visitada y se agudiza la crisis.

Di Mero, la cafetería que introdujo el café de especialidad en Mar del Plata, cerró sus puertas en 2026 tras 17 años de historia. El local, ubicado en el corazón de la zona Güemes, era una referencia para los amantes del café de calidad en la ciudad turística más visitada del país.

La noticia llega en un contexto de fuerte contracción comercial en la costa atlántica, donde el impacto en el sector gastronómico es visible en distintos rubros.

Por qué cerró Di Mero, una icónica cafetería de Mar del Plata

El cierre no fue repentino. En su comunicado de despedida, los propietarios hicieron énfasis en el valor simbólico de lo construido por encima de los motivos económicos, si bien el contexto de baja en el consumo y la caída del turismo fuera de temporada operaron como telón de fondo.

Di Mero cerró sus puertas tras 17 años de trayectoria. Archivo.

En 2009, Di Mero abrió su primer local y llegó a tener tres sucursales en simultáneo, algo inusual para una propuesta de especialidad en una ciudad de escala media. A lo largo de más de una década y media formó baristas, instaló una cultura del café diferente y construyó una comunidad de clientes fieles.

“Nos quedan los recuerdos, las mañanas apuradas, las charlas eternas, los cafés que acompañaron primeras citas, trabajos, estudios y encuentros”, escribieron al momento del cierre.

Qué hay ahora en el local de Di Mero

El espacio que ocupaba Di Mero hace pocos meses en Gascón y Güemes no quedó vacío por mucho tiempo. Café & Pizza Güemes, un local icónico del barrio que operaba a la vuelta, se trasladó exactamente a esa esquina y reabrió sus puertas.

El movimiento tiene una lógica de supervivencia barrial: un clásico de la gastronomía popular local ocupa el lugar de una propuesta premium que no resistió el ciclo.

El cierre de Di Mero suma a una estadística que preocupa en Mar del Plata: en los últimos dos meses, más de 40 hoteles y locales gastronómicos cerraron en la ciudad, según datos del sector.

La combinación de temporada baja extendida y caída del poder adquisitivo presiona especialmente a las propuestas que dependen del turismo y del consumo discrecional.

Para los marplatenses que la conocieron, Di Mero no era solo un café. Era el lugar donde el café de especialidad dejó de ser una rareza porteña y se volvió parte de la identidad gastronómica de la ciudad.