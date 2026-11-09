Mientras los argentinos disfrutan del feriado del 9 de noviembre por la visita del papa León XIV, un grupo de trabajadores disfrutará del asueto del viernes 13 que dará paso a otro fin de semana largo.

La medida fue oficializada por la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, texto que detalla los feriados locales y municipales.

Declaran feriado el viernes 13 en Buenos Aires: qué se celebra

La resolución declara no laborable el viernes 13 para el municipio de Salliquelló, ubicado en el oeste de la provincia de Buenos Aires. La ciudad conmemorará su aniversario fundacional número 65.

Su creación fue el resultado de un largo proceso de búsqueda de autonomía municipal, ya que desde su fundación la localidad dependía administrativamente de otros distritos.

Tras su fundación en 1903, el territorio de Salliqueló perteneció originalmente al distrito de Guaminí. Cinco años después, en 1908, pasó a formar parte del recién creado partido de Pellegrini.

Tras los feriados por la visita del papa: decretan asueto el viernes 13 de noviembre y todos estos trabajadores tendrán otro fin de semana largo. Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires

La comunidad buscó su independencia durante décadas. El primer hito formal ocurrió en 1924, cuando el diputado provincial Carlos Enrique Muntaabski presentó un proyecto de ley para lograr la autonomía, el cual no prosperó en ese momento.

El proyecto definitivo llegó en octubre de 1961, cuando el senador provincial Ivón Nicolás Sanseau impulsó una nueva iniciativa de autonomía municipal. La iniciativa tuvo éxito en la Legislatura bonaerense y se convirtió en la Ley Nº 6625 el 28 de octubre de 1961.

Tras los feriados por la visita del papa: decretan asueto el viernes 13 de noviembre y todos estos trabajadores tendrán otro fin de semana largo. Shutterstock

El nuevo partido quedó oficialmente constituido el 13 de noviembre de 1961, cuando el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires promulgó la ley mediante el Decreto 12.391.

Quiénes disfrutarán del feriado del viernes 13 de noviembre

La Resolución 516/2026 establece como no laborable el viernes 13 para la administración pública y los trabajadores del Banco de la provincia de Buenos Aires.

En este contexto, será feriado optativo para la industria, el comercio y restantes actividades. De esta manera, dependerá de la decisión de cada empleador otorgar o no la jornada de descanso.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario de feriados quedó conformado de la siguiente manera: