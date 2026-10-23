El calendario de feriados publicado en la página oficial del Gobierno nacional detalla modificaciones en los asuetos por la visita el papa León XIV al país.

Se decretaron en total tres asuetos para la segunda semana de noviembre: uno nacional el 9, uno en Córdoba y CABA el 10 y otro en la provincia de Buenos Aires el 11.

Cómo queda el calendario de feriados de noviembre

La visita del Sumo Pontífice a la Argentina durante la segunda semana de noviembre modificó el calendario para los argentinos.

A través del Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre de 2026, el Gobierno estableció una serie de feriados.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, mientras que el martes 10 de noviembre será feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires debido a que ambas jurisdicciones estarán involucradas en las actividades y desplazamientos del papa León XIV. Así, la medida responde a necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación que requiere el operativo.

Cronograma de feriados de noviembre: cuándo hay fin de semana largo y cómo son los asuetos decretados.

En el caso del miércoles 11 de noviembre será asueto solo en la provincia de Buenos Aires en función de las necesidades específicas para la logística vinculada a la visita.

Más adelante, el 23 de noviembre, se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11), por lo que habrá otro feriado nacional.

Cronograma de feriados de noviembre: cuándo hay fin de semana largo y cómo son los asuetos decretados.

Cómo se pagan los feriados trabajados en noviembre

Los trabajadores que presten tareas durante los feriados tienen derecho a cobrar una remuneración correspondiente a ese día más otra cantidad igual, tal como los establece la Ley de Contrato de Trabajo.

La diferencia es importante frente a un día no laborable: en un feriado nacional, el descanso tiene carácter obligatorio y, si el empleador dispone que el trabajador preste tareas, corresponde el pago especial previsto por la normativa . En cambio, los días no laborables tienen un régimen diferente y, en principio, es el empleador quien decide si se trabaja.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario quedará de la siguiente manera con los feriados por la visita del papa León XIV: