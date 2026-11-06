La fecha modificará la atención de organismos públicos, entidades bancarias y algunos establecimientos educativos.

El jueves 26 de noviembre de 2026 será feriado federal en todo Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias. La fecha figura en el calendario oficial de la Oficina de Administración de Personal (OPM), por lo que las oficinas del Gobierno federal permanecerán cerradas y los empleados públicos tendrán un día libre.

La celebración también tendrá consecuencias en la actividad bancarias, el funcionamiento de algunos comercios y escuelas públicas. Sin embargo, no todos los establecimientos privados están obligados a cerrar: sus horarios dependerán de las decisiones de cada empresa.

Qué oficinas y servicios estarán cerrados

De cara al jueves 26 de noviembre, Usa.gov. asegura en su sitio web que, “durante los días feriados federales, las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados”.

Entre los principales servicios que tendrán modificaciones se encuentran:

Oficinas del Gobierno federal : permanecerán cerradas durante el feriado.

Bancos : las sucursales tradicionales no tendrán atención presencial, debido al feriado bancario observado por el Sistema de la Reserva Federal.

Oficinas postales : el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) no tendrá atención habitual en sus sucursales.

Escuelas públicas : muchos distritos suspenden las clases durante Thanksgiving, aunque las fechas exactas dependen del calendario escolar de cada localidad. Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, Albuquerque Public Schools y Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS) son algunos de los distritos que ya confirmaron el cierre.

Comercios y empresas privadas: algunos negocios cerrarán durante la jornada, mientras que otros mantendrán sus puertas abiertas con horarios especiales.

El Servicio Postal incluye expresamente el 26 de noviembre en su calendario de feriados de 2026. Por parte, la Reserva Federal también contempla esa fecha como jornada no laborable para sus operaciones.

El calendario de feriados federales de 2026 confirma que Thanksgiving se celebrará el jueves 26 de noviembre. La OPM incluye la fecha entre los días festivos oficiales y establece que el Día de Acción de Gracias corresponde al cuarto jueves de noviembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias

Thanksgiving es una tradición estadounidense que se celebra cada año el cuarto jueves de noviembre. Su historia suele vincularse con una comida compartida en 1621 entre colonos ingleses de Plymouth, Massachusetts, y miembros de pueblos indígenas de la región, después de una cosecha exitosa.

Sin embargo, la festividad no se convirtió inmediatamente en una celebración nacional. En 1863, durante la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln proclamó un día nacional de Acción de Gracias para el último jueves de noviembre.

La fecho quedó establecida definitivamente en 1941, cuando el Congreso aprobó una resolución conjunta para fijar la celebración el cuarto jueves de noviembre.

Cómo se celebra Thanksgiving y qué pasa al día siguiente

Thanksgiving es una de las celebraciones familiares más importantes del país. Millones de personas viajan para reunirse con sus seres queridos y compartir una cena tradicional. Entre los platos más habituales se encuentran el pavo asado, el puré de papas, el relleno, la salsa de arándanos y el pastel de calabaza.

Además, la fecha marca el comienzo de uno de los períodos comerciales más importantes del año. El viernes 27 se celebrará el Black Friday, una jornada de descuentos y promociones en tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico.