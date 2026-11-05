Tras los feriados por la visita del Papa, confirman asueto en la Ciudad de Buenos Aires para este miércoles 11 de noviembre.

Después del feriado nacional del lunes 9 y la jornada no laborable del martes 10 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de trabajadores tendrá otro día de descanso. La fecha fue acordada entre el Gobierno porteño, SUTECBA y Médicos Municipales.

Los feriados dispuestos por la llegada del papa León XIV a la Argentina no serán las únicas jornadas sin actividad laboral para algunos trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. El miércoles 11 de noviembre, cuando finalice la visita del pontífice, los empleados municipales y los profesionales de la salud alcanzados por sus respectivos convenios colectivos tendrán su día no laborable.

La fecha quedó establecida en el Acta de Negociación Colectiva N.º 29/24, firmada el 24 de julio de 2024 entre el Gobierno porteño, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y la Asociación de Médicos Municipales (AMM).

El acuerdo determinó que los artículos 80 del convenio colectivo de SUTECBA y 97 del convenio de la AMM se apliquen en una misma fecha durante 2026: el miércoles 11 de noviembre. De esta manera, ambos sectores tendrán su jornada de descanso después de los feriados establecidos por la visita papal.

Quiénes tendrán un día extra de descanso en CABA

La jornada del miércoles 11 de noviembre alcanza a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos de SUTECBA y de la Asociación de Médicos Municipales.

El artículo 80 del convenio de SUTECBA contempla el Día del Trabajador Municipal, mientras que el artículo 97 del acuerdo con la AMM establece el Día del Médico y de los demás profesionales de la salud. Ambos artículos prevén una jornada no laborable para los trabajadores alcanzados.

La fecha se unificó mediante el Acta 29/24 para evitar que las conmemoraciones se desarrollaran en días diferentes y facilitar la organización de los servicios públicos.

Qué días serán feriados por la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional estableció tres jornadas de feriado con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, que se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

Según el Decreto 1103/2026, el cronograma quedó definido de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre : feriado en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de CABA, los dos primeros días coincidirán con las actividades previstas durante la visita del pontífice. El miércoles 11, en cambio, el día no laborable para los trabajadores municipales y profesionales de la salud se explica por el acuerdo paritario firmado en 2024, y no por el feriado papal, que ese día rige en la provincia de Buenos Aires.