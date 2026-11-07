El papa León XIV en su partida del aeropuerto de Roma-Fiumicino rumbo a su gira por Sudamérica.

El viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina, que se extenderá del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre , tendrá uno de sus días centrales el lunes 9.

En este contexto, el Sumo Pontífice comenzará la jornada con una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, y luego encabezará la misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

El lunes 9 será, además, feriado nacional, una medida dispuesta para facilitar la participación de los fieles en los eventos.

La agenda completa del papa León XIV el lunes 9 de noviembre

Según el cronograma oficial difundido por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina, la jornada del lunes 9 de noviembre incluirá las siguientes actividades:

09:15: Visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, Almirante Brown (provincia de Buenos Aires);

11:30: Santa misa en el Monumento de los Españoles (CABA);

16:10: Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA);

17:30: Encuentro con líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín;

18:45: Celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana;

19:45: Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

La agenda completa de actividades del papa León XIV en Argentina. Fuente: X07115 Iacobucci Marco/IPA/ABACA

Primera parada: el Cottolengo Don Orione de Claypole

La primera actividad del día será a las 09:15 horas en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la avenida Lacaze 3964, en Claypole. Se trata de un predio de 50 hectáreas, creado en 1935 por San Luis Orione, que alberga a más de 400 personas con discapacidad.

La visita del pontífice durará aproximadamente 45 minutos y León XIV llegará al lugar en el icónico papamóvil. Además, el cantante Abel Pintos actuará ante el Papa durante su paso por la institución.

La visita se producirá, además, en un contexto de reclamos vinculados al financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad.

Misa en el Monumento de los Españoles: horarios y accesos

A las 11:30 horas, León XIV volverá a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una santa misa en el Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en Palermo.

La ceremonia será abierta y gratuita, sin necesidad de inscripción previa, y rl Gobierno confirmó que se transmitirá por cadena nacional.

Para los fieles, el operativo en el predio tendrá los siguientes horarios:

00:00: Habilitación de los accesos peatonales.

07:00: Actividades de animación y preparación espiritual.

10:00: Arribo del Papa en papamóvil, con un recorrido que comenzará en la salida del túnel de la avenida del Libertador.

11:30: Comienzo de la misa.

13:00: Cierre de la ceremonia e inicio de la desconcentración.

El cronograma oficial del papa León XIV en Argentina prevé cuatro días de actividades. Foto: EFE.

La agenda completa del papa León XIV en la Argentina

El cronograma oficial prevé cuatro días de actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires (Claypole y Luján) y Córdoba, dentro de una gira que incluye también a Uruguay y Perú. El detalle completo, día por día:

Domingo 8 de noviembre

16:30: Llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

17:00: Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: Visita al presidente Javier Milei.

18:30: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9 de noviembre

09:15: Visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

11:30: Santa misa en el Monumento de los Españoles.

16:10: Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

17:30: Encuentro con líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18:45: Celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19:45: Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

El lunes 9 de noviembre el papa León XIV tendrá actividades en CABA y PBA

Martes 10 de noviembre

07:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.

09:00: Llegada al aeropuerto de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

10:00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16:55: Salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: Llegada a Aeroparque.

20:15: Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre