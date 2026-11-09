Por el operativo establecido ante la visita del papa León XIV, los vecinos de Recoleta no podrán entrar ni salir con sus autos de las cocheras que se encuentren ubicadas en el perímetro de seguridad. (Foto: ChatGPT - El Cronista)

La llegada del papa León XIV a la Argentina ha obligado a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, así como también a las de las jurisdicciones que visitará, a establecer un operativo especial de seguridad en distintos barrios.

Desde el pasado sábado, las autoridades cerraron varios perímetros de Recoleta y Palermo, con restricciones para quienes residan en la zona, trabajadores y conductores que necesiten circular por ciertas calles.

Entre las medidas que más complicaciones han generado para los transeúntes y vecinos, hay una particular que alcanza a aquellos habitantes que tienen vehículos guardados en edificios: durante el operativo no podrán entrar ni salir de determinadas cocheras particulares.

Cabe recordar que las restricciones se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre, aunque los horarios y las condiciones de circulación dependerán del sector.

¿En qué zona de CABA no se podrá entrar ni salir de las cocheras por la visita del Papa?

La restricción más importante que afectará a los vecinos de la zona de Recoleta contempla un perímetro delimitado por las avenidas Del Libertador y Callao, Quintana, Juncal y Cerrito . Dentro de eso sector, no estará permitido ingresar ni salir de las cocheras de los edificios durante el operativo de seguridad .

El cierre está relacionado con la presencia del papa León XIV en la Nunciatura Apostólica, ubicada en ese barrio porteño. La zona permanecerá restringida hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre, cuando el sumo pontífice deje el edificio.

El perímetro restringido al tránsito durante la visita del papa León XIV. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) buenosaires.gob

En paralelo, también habrá restricciones en Palermo, donde se estableció otro perímetro de seguridad entre las avenidas Del Libertador, Las Heras, Santa Fe, Luis María Campos, Virrey del Pino y Ugarteche.

En este sector, el cierre total se extenderá hasta la madrigada del miércoles, después de las actividades previstas frente al Monumento de los Españoles.

Visita del Papa en CABA: qué documentos necesitan los vecinos para ingresar a las zonas cerradas

Los residentes que necesiten entrar o salir de los perímetros de seguridad deberán presentar documentación ante los controles de la Policía de la Ciudad y el personal de seguridad.

El requisito principal es contar con el DNI con domicilios actualizado dentro de la zona restringida o con la placa de ingreso otorgada por el Gobierno porteño.

Quienes no tengan el domicilio actualizado en el documento podrán solicitar una autorización digital mediante un formulario web, que tiene carácter de declaración jurada.

La restricción más importante que afectará a los vecinos de la zona de Recoleta contempla un perímetro delimitado por las avenidas Del Libertador y Callao, Quintana, Juncal y Cerrito. (Foto: Captura de video) Captura de video

Una vez completado, recibirán una placa por correo electrónico que permitirá acreditar su residencia, incluso si tiene problemas para que el código QR se lea.

El trámite también podrá realizarse de manera presencial en las sedes comunales. Por otra parte, los turistas y huéspedes de hoteles ubicados dentro de los perímetros podrán acreditar su ingreso mediante la reserva de alojamiento correspondiente.

¿Cuáles son los horarios de circulación y qué pasará con los autos estacionados?

Las restricciones para circular en vehículos particulares tendrán diferentes horarios según el barrio. En Palermo, los autos acreditados podrán ingresar y circular desde este lunes a las 16 hasta el martes a las 8 , mientras que fuera de esa franja, regirá la restricción total hasta la reapertura oficial del perímetro.

Las restricciones para circular en vehículos particulares tendrán diferentes horarios según el barrio. (Foto: EFE) EFE

En lo que respecta a la disposición que establecía qué debía ocurrir con los autos estacionados dentro del perímetro alcanzado por el operativo de seguridad, los coches que no fueron retirados de la avenida Del Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, y de los primeros 100 metros de sus calles transversales, fueron trasladados por agentes y grúas de tránsito sin costo para sus propietarios.

Para su tranquilidad, se les recuerda que los vehículos quedaron resguardados en un predio ubicado detrás de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Por otro lado, se les recuerda a los vecinos de la zona que la recolección de residuos también se ha visto afectada en los barrios de Recoleta y Palermo. En el primer caso, los encargados de edificios deberán sacar la basura entre las 8 y las 9 de la mañana. En el segundo caso, las autoridades resolvieron retirar contenedores sobre la avenida del Libertador y sus calles transversales.