Está confirmada la suspensión de clases del lunes 9 y martes 10 | Los estudiantes tendrán un fin de semana largo de 4 días en la Ciudad de Buenos Aires.

Los estudiantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán un fin de semana largo de cuatro días porque las escuelas cerrarán el lunes y martes.

La suspensión de clases del lunes 9 y martes 10 se debe a los feriados decretados por la visita del papa León XIV a Argentina, por lo que los colegios permanecerán cerrados durante las primeras dos jornadas de la próxima semana.

Si bien se trata de dos asuetos decretados por el Gobierno nacional, conviene consultar en cada institución educativa sobre su adhesión a la medida.

Suspenden las clases el lunes y martes en CABA

A través del decreto 1103/2026, el Gobierno nacional estableció diversos feriados por la visita del papa León XIV al país. De esta manera, las escuelas permanecerán cerradas y los estudiantes no tendrán clases.

El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el territorio argentino, mientras que el martes será asueto en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, al unirse con el sábado y el domingo, los estudiantes porteños disfrutarán de un fin de semana largo de cuatro días.

Está confirmada la suspensión de clases del lunes 9 y martes 10 | Los estudiantes tendrán un fin de semana largo de 4 días en la Ciudad de Buenos Aires. ChatGPT | Audiencias

La medida responde a que ambas jurisdicciones están involucradas en las actividades y desplazamientos del Sumo Pontífice, por lo que habrá operativos de seguridad, organización logística y ordenamiento.

El miércoles 11 también fue decretado feriado, pero solo para la provincia de Buenos Aires. Los estudiantes porteños retornarán a las escuelas el miércoles 11 para retomar sus actividades.

Habrá otro fin de semana largo en noviembre y tres días sin clases

El lunes 23 de noviembre las escuelas volverán a cerrar para que los estudiantes tengan tres días de descanso consecutivos. En la fecha se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

Al tratarse de un feriado nacional, afectará a todas las instituciones del país.

Está confirmada la suspensión de clases del lunes 9 y martes 10 | Los estudiantes tendrán un fin de semana largo de 4 días en la Ciudad de Buenos Aires. Shutterstock

Cómo queda el calendario de feriados de noviembre

Con los asuetos decretados en el marco de la visita del Sumo Pontífice, el calendario de noviembre se desarrollará de la siguiente manera:

Lunes 9: feriado nacional.

Martes 10: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

Miércoles 11: feriado solo en la provincia de Buenos Aires.

Lunes 23: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

Calendario escolar 2026: cuándo terminan las clases, provincia por provincia

El Ministerio de Capital Humano difundió el calendario escolar del corriente año con las fechas de finalización de clases para las 24 jurisdicciones del país.

El cronograma fue definido en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE) para garantizar 190 jornadas educativas.