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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 1 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 4609 (Arroyo).

 1°4609 11°4029 
 6167  12°3309
 3°4924  13°7463 
 4115  14°7065 
 9674  15°9652 
 6°2667  16°5049
 5625  17°6035 
 9819  18°4857 
 9043  19°5876 
 10°2174 20°5838 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

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La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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