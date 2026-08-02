Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 1 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 4609 (Arroyo).

1° 4609 11° 4029 2° 6167 12° 3309 3° 4924 13° 7463 4° 4115 14° 7065 5° 9674 15° 9652 6° 2667 16° 5049 7° 5625 17° 6035 8° 9819 18° 4857 9° 9043 19° 5876 10° 2174 20° 5838

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.