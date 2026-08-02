Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 1 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 5629 - San Pedro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 1 de agosto

1° 5629 11° 8832 2° 8950 12° 0119 3° 1434 13° 5321 4° 4315 14° 0556 5° 2000 15° 8970 6° 7730 16° 2063 7° 8787 17° 2285 8° 3720 18° 9804 9° 6096 19° 0001 10° 5637 20° 4914

¿Qué significa soñar con San Pedro?

Soñar con San Pedro suele reflejar fe, guía espiritual y deseo de perdón o reconciliación.

También simboliza decisiones y puertas que se abren o cierran (sus llaves), llamándote a asumir responsabilidad y elegir con sabiduría.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.