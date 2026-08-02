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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 1 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este sábado, 1 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6437 - El Dentista
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 1 de agosto
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|1884
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|6666
¿Qué significa soñar con el dentista?
Soñar con El Dentista indica preocupación por tu imagen y la necesidad de arreglar asuntos que postergas.
También refleja miedo al dolor o al juicio y te invita a retomar el cuidado personal y la honestidad.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.