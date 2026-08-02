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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 1 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 1 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6437 - El Dentista

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 1 de agosto

 1°6437 11°5935
 0423  12°4458
 3°0003 13°5167 
 7367  14°2003 
 5273  15°6597 
 6°9683  16°1754
 1434  17°8032 
 1884  18°6719 
 6192  19°0701 
 10°7048 20°6666 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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