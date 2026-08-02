En esta noticia ¿Qué significa soñar con el dentista?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 1 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 1 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6437 - El Dentista

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 1 de agosto

1° 6437 11° 5935 2° 0423 12° 4458 3° 0003 13° 5167 4° 7367 14° 2003 5° 5273 15° 6597 6° 9683 16° 1754 7° 1434 17° 8032 8° 1884 18° 6719 9° 6192 19° 0701 10° 7048 20° 6666

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista indica preocupación por tu imagen y la necesidad de arreglar asuntos que postergas.

También refleja miedo al dolor o al juicio y te invita a retomar el cuidado personal y la honestidad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.