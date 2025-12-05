El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de fuertes tormentas a Argentina en medio de la ola de calor. El temporal afectará Buenos Aires y otras provincias con fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El organismo informó que el temporal afectará al centro y sur de la provincia de Buenos Aires durante la mañana del viernes 5. Dentro de las zonas afectadas se encuentra toda la Costa Atlántica desde Punta Indio hasta Necochea. En la misma línea, se espera que caiga abundante agua en las localidades ubicadas en el centro de la provincia como 9 de Julio, San Carlos de Bolívar, Pehuajó, Tandil, Benito Juárez, Las Flores, entre otros.

El mal clima se prolongará hasta la noche del viernes y se espera que recién el sábado mejore para dar paso a un cielo nublado y con máximas de 30° y mínimas de 21°.

Qué otras provincias afectará la tormenta

San Luis y San Juan: ola de calor con tormentas

Las provincias ubicadas al oeste de Argentina también se verán afectadas por un fuerte temporal. Las tormentas llegarán a San Luis y San Juan durante la tarde del viernes 5 para cortar la ola de calor con máximas de 35°. Las lluvias continuarán durante todo el sábado 6 y estarán acompañadas por una sensación térmica de 29° y ráfagas de viento de hasta 31 km/h.

El domingo 7 continuará la caída de agua, pero esta vez con un descenso en las temperaturas de hasta 18°.

Pronóstico del clima. Fuente: SMN.

La Rioja: tormentas de viernes a lunes

El Servicio Meteorológico publicó que la provincia de la Rioja se llevará una de las peores partes de la tormenta. Las precipitaciones comenzarán al mediodía del viernes 5 para cortar la máxima de 36°. Se espera que continúen durante todo el fin de semana hasta el mediodía del lunes, en donde abrirá la semana con mínima de 19°.

Tucumán y Catamarca: lluvias intermitentes

El temporal escalará hacia el noroeste del país y también afectará a Tucumán y Catamarca. Se esperan tormentas durante todo el viernes y lluvias aisladas durante el sábado. Las condiciones climáticas recién mejorarán durante la tarde del domingo 7.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: