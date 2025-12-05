Alerta por un cambio brusco del tiempo: llegan 72 horas de lluvias intensas y granizo fuerte en varias provincias

Después de varios días consecutivos de calor pesado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio abrupto para el comienzo del fin de semana largo.

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano volverán a atravesar jornadas inestables con lluvias que llegarán en las próximas horas y que marcarán el fin momentáneo de la ola de calor que dominó toda la semana.

Calor intenso en el AMBA

El jueves 4 fue una de las jornadas más agobiantes del mes, con una sensación térmica que estuvo cerca de los 40 grados en distintos puntos del AMBA.

El viernes 5 continuará en la misma línea: el SMN estima una temperatura máxima de 33 grados, con cielo parcialmente nublado y viento predominante del norte, un patrón que sostiene la sensación térmica elevada y el ambiente sofocante .

Con este combo, porteños y bonaerenses deberán seguir tomando recaudos frente a la exposición al calor extremo.

Cuándo llegan las lluvias y cómo será el descenso de temperatura

El alivio recién comenzará a notarse el lunes 8 de diciembre, cuando se espera la llegada de tormentas que avanzará sobre la Ciudad y el conurbano hacia el mediodía.

El frente atlántico trae lluvias al norte y este, y un marcado descenso de temperaturas. (Fuente: archivo).

Según los pronósticos del SMN, las precipitaciones podrían presentarse con intensidad variable, incluso con momentos de lluvia fuerte o torrencial en algunos sectores del AMBA.

La novedad no pasa solo por las lluvias: la entrada de aire más fresco provocará una baja térmica marcada . Tras días con máximas por encima de los 30 grados, el lunes podría cerrar con temperaturas de entre 18 °C y 21 °C.

De todas formas, este descenso será transitorio: el organismo anticipa que el martes volverán a subir las temperaturas.

Cómo sigue el fin de semana largo en el AMBA

Este sábado se notará un primer cambio leve respecto del calor extremo. La máxima bajará a unos 28 grados, prevalecerá la nubosidad, pasando de parcial a mayormente nublado hacia la noche. El viento comenzará soplando otra vez desde el norte y rotará al este en el cierre del día.

El domingo mantendrá un patrón similar, con un ambiente más templado, pero todavía húmedo e inestable, un anticipo de lo que finalmente desembocará en las lluvias del lunes.