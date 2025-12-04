Argentina atraviesa un período de altas temperaturas que se intensificará en los próximos días, con temperaturas que superarán ampliamente los valores de diciembre.

Esta ola de calor afectará a gran parte del país y dará paso a un cambio brusco de condiciones con tormentas, lluvias y descenso térmico a partir del fin de semana.

¿Cuándo comienza la ola de calor y en qué zonas se sentirá con más intensidad?

El aumento de las temperaturas iniciará el viernes, impulsado por un flujo persistente de viento del norte, cielo despejado y ausencia de lluvias.

Los especialistas destacan que el calor más extremo se concentrará en:

Norte de La Pampa

Sur de Córdoba

Noroeste de Buenos Aires

Estas áreas podrían alcanzar picos cercanos a los 40 grados, superando ampliamente las estadísticas normales del mes.

En el NEA y NOA, el calor será más intenso. Se estima que Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca podrían registrar máximas de 40 a 42 grados.

Las mínimas también serán elevadas, por lo que el descanso nocturno será difícil y aumentará el impacto sobre la población, cultivos y ganado.

¿Qué provoca esta ola de calor?

El aumento de temperaturas responde a una combinación de factores como:

Persistencia del viento norte, que arrastra aire cálido y seco.

Escasa nubosidad, lo que intensifica la radiación solar.

Prácticamente nulas chances de lluvia hasta el fin de semana.

Condiciones atmosféricas que incrementan la evapotranspiración y elevan la demanda hídrica del suelo.

Estos componentes favorecen un rápido calentamiento en superficie y un incremento sostenido del estrés térmico, especialmente en regiones agrícolas.

¿Cuándo llegan las primeras tormentas de diciembre?

Las primeras lluvias aparecerán cuando el sistema de inestabilidad avance desde el oeste. Esto ocurrirá sobre Mendoza, San Juan y San Luis.

Luego, entre domingo y lunes, el frente se moverá hacia el centro y noreste del país, generando más inestabilidad y un descenso de las temperaturas. Entre el domingo 7 y el martes 9 de diciembre se esperan lluvias en las siguientes zonas: