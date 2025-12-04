Las autoridades meteorológicas emitieron un pronóstico preocupante para Quintana Roo este jueves 4 de diciembre, donde las condiciones climáticas extremas pondrán a prueba a los habitantes del estado.

La combinación de calor intenso, humedad proveniente del mar Caribe y lluvias aisladas configura un escenario complejo que requiere medidas de precaución inmediatas por parte de la población.

Calor sofocante, alta humedad y lluvias aisladas marcarán una jornada climáticamente inestable en Quintana Roo. Fuente: Shutterstock. Fuente: narrativas-es

Termómetros al límite: sensación térmica podría superar los 35 grados

Las temperaturas máximas alcanzarán rangos entre 30 y 35 grados en la mayor parte del estado, pero la verdadera amenaza radica en la sensación térmica. En zonas costeras e insulares como Isla Mujeres y Cozumel, la combinación de calor y humedad podría hacer que el termómetro se sienta por encima de los 35 grados, creando condiciones insoportables para la población.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan mantenerse bien hidratado durante todo el día, usar ropa de colores claros que refleje los rayos solares, y no olvidar el uso de gorra o sombrero para protegerse de la radiación directa .

El horario más peligroso será entre las 11:00 y 16:00 horas, cuando el sol alcanza su máxima intensidad.

Cielos amenazantes: lluvias aisladas y niebla ponen en riesgo la movilidad

El clima no solo traerá calor extremo. La entrada de humedad del mar Caribe provocará cielos parcialmente nublados que irán incrementando su cobertura conforme avance el día, dando paso a lluvias aisladas en diferentes puntos del estado. Aunque las precipitaciones no serán generalizadas, podrían presentarse con intensidad en algunas zonas específicas.

Un factor adicional de riesgo será la formación de bancos de niebla durante las primeras horas del día y por la noche, especialmente en zonas rurales, urbanas y tramos carreteros. Esta reducción de visibilidad representa un peligro importante para los conductores, por lo que se recomienda extremar precauciones al volante y reducir la velocidad en estas condiciones.

La sensación térmica superará los 35 °C en zonas costeras y las autoridades alertan por niebla y lluvias aisladas. Fuente: Shutterstock.

Mar agitado y vientos intensos: alerta para navegantes y turistas

Las condiciones marítimas también presentarán desafíos importantes. Se espera oleaje de entre 2 y 4 pies en el canal de Yucatán y a lo largo de las costas quintanarroenses, con una temperatura del agua que se mantendrá entre 26 y 28 grados. Los vientos soplarán del noreste y este con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora, intensificándose en rachas más fuertes en las zonas del litoral.

Aunque actualmente no hay ciclones tropicales activos en el mar Caribe, las autoridades instan a pescadores, turistas y deportistas acuáticos a extremar precauciones al realizar actividades en el mar.

Las condiciones de viento y oleaje podrían complicar la navegación y representar riesgos para embarcaciones pequeñas. Se recomienda consultar constantemente los reportes meteorológicos y seguir las indicaciones de las autoridades portuarias antes de zarpar.