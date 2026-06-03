En esta noticia El truco para sacar los stickers viejos de la VTV

Hacer el examen de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para circular, pero quitar la oblea vieja del parabrisas suele ser una tarea molesta. Muchos conductores intentan raspar el sticker con cuchillos o usan alcohol, lo que puede rayar el vidrio o dejar un pegote imposible de sacar.

Para solucionar este problema, existe un truco secreto de limpieza que rinde excelentes resultados en solo un minuto y permite mantener los cristales limpios y sin marcas lo que sostiene la visibilidad y la estética del auto.

El truco para sacar los stickers viejos de la VTV

El secreto consiste en usar calor para ablandar el pegamento antes de intentar retirar la calcomanía. De esta forma, la oblea sale completa y el vidrio queda impecable sin necesidad de frotar de más.

Elementos necesarios

Un secador de pelo.

Un paño limpio de microfibra.

Un chorrito de vinagre blanco o limpiacristales.

Impiden todas las VTV a los conductores que posean este elemento prohibido en su auto (foto: archivo)

Paso a paso

Enchufar el secador de pelo, pasarlo a potencia media y apuntar el aire caliente directamente hacia la oblea desde el lado de adentro del auto durante unos 30 o 40 segundos. Una vez que el pegamento se ablande por el calor, levantar una de las esquinas del sticker con la uña y tirar despacio. La oblea saldrá entera. Si queda algún rastro de pegamento, humedecer el paño de microfibra con un poco de vinagre o limpiacristales y frotar suavemente la zona. Utilizar el lado seco del paño para dejar el parabrisas brillante y listo para colocar la nueva oblea.

Es esencial tener la VTV al día para circular. El trámite es obligatorio para todos los vehículos y cualquier infracción puede implicar el secuestro del auto.