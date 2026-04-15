La provincia de Buenos Aires inició la ejecución de una de las obras viales más significativas de los últimos años al transformando la Ruta Provincial Número 41 en una autovía de doble carril. Los trabajos se inscriben en un programa de obras de infraestructura vial que tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad en las rutas provinciales y optimizar la circulación diaria de los vehículos que las utilizan. En este contexto, la Ruta Provincial Número 41 será transformada en autopista en una traza fundamental, ya que se conecta con la Ruta Nacional Número 7 y la Ruta Nacional Número 8, que son dos de las arterias más relevantes del país. El proyecto ejecutado por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires abarca las siguientes actividades: En esta fase de la obra se llevará a cabo la ampliación de la calzada de la RP Nro. 41, que abarcará una longitud total de 25,7 kilómetros entre las Rutas Nacionales 7 y 8, dos vías de suma relevancia para el sector productivo y el turismo nacional. De igual manera, la ruta actual de doble mano se transformará en una vía con dos carriles en cada dirección, lo que facilitará la reducción de los tiempos de viaje en la región e incrementará los estándares de seguridad. La traza total de la Ruta Provincial 41 es de 378 kilómetros y se extiende entre la localidad de Castelli y Baradero. Con la transformación en autopista, se beneficiará el sector agrícola, ganadero y la industria lechera en uno de los puntos de mayor producción de todo el país debido a la conexión con otras rutas vitales para dicho rubro. Asimismo, la nueva autovía contará con nuevas rotondas en los empalmes de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Nacional 7, cuyas trazas atraviesan a las provincias de Santa Fe y Córdoba. Por su parte, en esta primera instancia, las obras quedarían finalizadas en los próximos meses y se espera que, una vez inaugurado este tramo, se avance con otros puntos clave de la futura autovía de la provincia de Buenos Aires. La transformación de la Ruta Provincial 41 en autovía, en el tramo de 25 kilómetros que une San Andrés de Giles (RN 7) con San Antonio de Areco (RN 8), tiene su finalización prevista para mediados de 2027. Actualmente, la obra avanza con la ejecución de terraplenes y la construcción de 18 puentes sobre diversos cursos de agua, una cifra récord para este tipo de trazado que busca evitar inundaciones y asegurar la transitabilidad permanente.