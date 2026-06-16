El Gobierno de Córdoba ha inaugurado el primer tramo de la autopista Circunvalación, la cual rodeará toda la ciudad de Río Cuarto.

Este proyecto persigue el objetivo de reducir la congestión vehicular, mejorar la seguridad en las vías y consolidar la conexión con el sur de la provincia.

La autopista contará con una extensión total de 42 kilómetros. Se destinarán 300 millones de dólares para esta obra, la cual beneficiará a más de 15.000 usuarios diarios, de los cuales aproximadamente un tercio corresponde a vehículos de carga.

Así será la nueva autopista de circunvalación de Río Cuarto

El gobierno de Martín Llaryora ha inaugurado el primer tramo de la obra vial, que se extiende desde la intersección de la autopista A005 y la ruta 8 hasta la calle Mónica. Esta sección incluye la autopista Holmberg.

La autovía de Circunvalación comprende seis frentes, que incluyen la Ruta Nacional A-005 y la Ruta Nacional 8. También cruzan otras vías, como la Autovía Bustos, la ruta 36, la Circunvalación Este y la Avenida Amadeo Sabattini, entre otras.

Martín Gutiérrez, presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, resaltó que “esta obra permitirá generar una enorme facilidad para el flujo vehicular, ya que por estas rutas circulan, en promedio, 15.000 vehículos por día, de los cuales unos cinco mil son camiones”.

“La reciente inauguración de la Autovía Río Cuarto-Santa Catalina Holmberg, realizada por Vialidad Nacional, ha permitido al gobierno provincial vincular el primer tramo de duplicación de calzada que se había ejecutado sobre la ruta A005 (tramo de 2.000 metros entre ruta 8 y calle General Molina), afirmaron desde el Gobierno.

Tras años de espera, construirán una nueva autopista que circunvalará toda la ciudad y reducirá el tráfico en hora pico Fuente: Córdoba

En consecuencia, se aseguró que el sector concluido hace unos meses facilita “que el ingreso o egreso a la autovía sea más fluido” y que contribuye a “mejorar la circulación en el sector”.

Mejoras en la Ruta 36 y seguridad vial en Córdoba

En paralelo, el Gobierno cordobés continúa con otras obras en la Ruta 36, que ayudarán a conectar la Autovía Córdoba Río Cuarto y mejorar la circulación en el sur de la ciudad de Córdoba.

Los trabajos viales beneficiarán a los automovilistas que transitan por esta vía y a los residentes de barrios en la zona sur de Córdoba, tales como Villa El Libertador, Coronel Olmedo, Inaudi, Las Huertitas y Comercial, entre otros.

“Es una obra emblemática para la ciudad de Córdoba y todo el sur provincial. Esta infraestructura mejorará la seguridad vial de quienes circulen por este sector, así como la de todos los vecinos de la zona,” destacó el gobernador Llaryora.

La empresa Caminos de las Sierras será la responsable de ejecutar la obra que facilitará la sobreelevación de la calzada principal de la avenida Vélez Sarsfield, que separará el tránsito pasante de la Autovía Córdoba–Río Cuarto del tránsito urbano y frentista, el cual se mantendrá en su nivel actual.

Según especificaron, la obra se desarrolla en el tramo comprendido entre avenida Circunvalación y calle Posadas. El avance hasta el momento es del 35% y la inversión total de los trabajos es de $ 48.642 millones.