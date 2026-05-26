Anunciaron la repavimentación de una de las rutas más importantes del país y taparán todos los baches en una zona clave Fuente: Archivo

El gobierno de Neuquén avanza con nuevas obras viales sobre la Ruta Provincial Número 48, una de las más transitadas en la zona de San Martín de los Andes.

Los trabajos forman parte del plan provincial de mantenimiento y contemplan tareas de rehabilitación, bacheo y repavimentación total en un tramo estratégico que conecta a toda la ciudad.

Cómo es la obra en la Ruta Provincial 48

Las obras se desarrollan sobre la Ruta Provincial Número 48, en el tramo que une el empalme con la Ruta Nacional 40 y la rotonda de acceso al Hospital Ramón Carrillo.

Durante la primera etapa, se realizó el fresado de la carpeta asfáltica existente, una tarea que permitió retirar sectores deteriorados del pavimento y preparar la base para las reparaciones posteriores.

Anunciaron la repavimentación de una de las rutas más importantes del país y taparán todos los baches en una zona clave Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación Neuquén

Actualmente, los trabajos principales se desarrollan sobre los sectores más dañados mediante tareas de bacheo, con el objetivo de mejorar rápidamente las condiciones de circulación.

El proyecto de repavimentación en la RP 48

Luego de finalizar las reparaciones iniciales, el proyecto contempla una repavimentación integral de todo el tramo intervenido.

Según informaron desde el área de Infraestructura, en los próximos días comenzará la colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente, una obra que permitirá renovar completamente la superficie de rodamiento y eliminar gran parte de los baches y deformaciones que presenta actualmente la ruta.

Anunciaron la repavimentación de una de las rutas más importantes del país y taparán todos los baches en una zona clave Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación Neuquén

Por qué es una obra clave para San Martín de Los Andes

La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, recorrió este fin de semana los trabajos junto a personal de Vialidad Provincial y destacó la importancia estratégica de la obra para la ciudad.

“Para nosotros es muy importante porque, más allá de que es una ruta provincial, es parte de la ciudad y el crecimiento de San Martín de los Andes. Es una obra sumamente necesaria porque une la EPET 21, el hospital, clubes y distintos barrios”, sostuvo la funcionaria.