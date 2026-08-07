La dura respuesta de la UIA a Caputo por sus dichos sobre la industria nacional: “No ayuda al diálogo”

En esta noticia La construcción arrojó datos mixtos

La actividad industrial manufacturera registró en junio una “doble suba”, al mostrar resultados positivos tanto en la comparación interanual como en la medición contra el mes anterior.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) exhibió un incremento del 2% respecto al mismo mes del año pasado y un alza del 0,9% en la serie desestacionalizada frente a mayo .

A pesar de estos indicadores que marcan un repunte en la coyuntura mensual, el balance del primer semestre del año aún se mantiene en terreno negativo. El informe oficial detalla que el acumulado del período comprendido entre enero y junio de 2026 presenta una caída del 2,2% en comparación con igual lapso del año anterior, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa cercana a cero.

El panorama sectorial evidenció un comportamiento heterogéneo pero de mayoría positiva, ya que nueve de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales durante el sexto mes del año. Esta recuperación estuvo impulsada principalmente por rubros clave que lograron traccionar el nivel general del índice hacia arriba, compensando las caídas de los sectores más castigados por la recesión previa .

Entre los bloques que mostraron mayor dinamismo se destacaron las “Industrias metálicas básicas”, con un avance del 11,8%, explicadas por la industria siderúrgica y una fuerte demanda de tubos sin costura para el sector energético en Vaca Muerta.

También sobresalieron “Sustancias y productos químicos”, con un salto del 11% traccionado por especialidades medicinales; y “Alimentos y bebidas”, que creció un 6,2% apuntalado por la mayor captura de langostinos y el incremento en los despachos de vino.

En la vereda opuesta, siete sectores continuaron operando a la baja, con desplomes significativos en los rubros vinculados a bienes de capital y tecnología.

La caída más pronunciada se registró en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, que se hundió un 25,3% por la menor producción de celulares y televisores, seguida por “Maquinaria y equipo”, que retrocedió un 16,8% ante la menor actividad en la fabricación de maquinaria agropecuaria y de electrodomésticos.

Otros dos rubros de peso para el entramado industrial también cerraron el mes en rojo, limitando una expansión mayor del indicador general . La división de “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” experimentó una merma del 3,5% ante una menor cantidad de unidades producidas y una baja en las ventas a concesionarios, mientras que “Productos minerales no metálicos”, segmento fuertemente vinculado al ritmo de la construcción, anotó un declive del 7,2%.

La construcción arrojó datos mixtos

En junio de 2026, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una suba de 4,0% respecto a igual mes de 2025. El acumulado de los primeros seis meses de 2026 del índice de la serie original presenta un aumento de 2,8% respecto a igual período de 2025.

Por su parte, el índice de la serie desestacionalizada reflejó en junio una variación negativa de 4,1% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,1% respecto al mes anterior.

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Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en junio de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 30,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 10,7% en artículos sanitarios de cerámica; 10,5% en placas de yeso; 7,1% en ladrillos huecos; 5,7% en cales; 4,6% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 1,7% en yeso.

Mientras tanto, se observan bajas de 17,1% en asfalto; 13,6% en mosaicos graníticos y calcáreos; 3,4% en pisos y revestimientos cerámicos; 2,7% en pinturas para construcción; 2,0% en hormigón elaborado; y 1,2% en cemento portland.

En lo que respecta a puestos de trabajo registrados en el sector, hubo una suba de 0,8% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado enero-mayo de 2026, este indicador presentó una suba de 0,8% con respecto al mismo período del año anterior