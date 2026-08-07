En esta noticia

Durante este viernes, 7 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 7 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6414 - Borracho

Te puede interesar

Cómo cargar la batería del celular cuando no hay electricidad en casa: la manera más efectiva, segura y sencilla

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto

 1°6414 11°4980
 4730  12°0670
 3°7003 13°9132 
 7361  14°8425 
 0481  15°5222 
 6°9675  16°0778
 9800  17°1922 
 7400  18°8059 
 5055  19°7319 
 10°7895 20°9712 

Te puede interesar

Adiós a las canas | El colorante artesanal y natural que restaura la melanina del cabello: brinda brillo y suavidad

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho refleja descontrol emocional, evasión de problemas o culpa acumulada.

Puede ser una alerta para evitar decisiones impulsivas y recuperar claridad, límites y autocuidado.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Es oficial: las autoridades visitarán casa por casa para verificar la existencia de los beneficiarios de pensiones o se les dará de baja la prestación