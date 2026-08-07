En esta noticia ¿Qué significa soñar con borracho?

Durante este viernes, 7 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 7 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6414 - Borracho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto

1° 6414 11° 4980 2° 4730 12° 0670 3° 7003 13° 9132 4° 7361 14° 8425 5° 0481 15° 5222 6° 9675 16° 0778 7° 9800 17° 1922 8° 7400 18° 8059 9° 5055 19° 7319 10° 7895 20° 9712

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho refleja descontrol emocional, evasión de problemas o culpa acumulada.

Puede ser una alerta para evitar decisiones impulsivas y recuperar claridad, límites y autocuidado.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.