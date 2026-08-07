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Durante este viernes, 7 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este viernes, 7 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6414 - Borracho
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto
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¿Qué significa soñar con borracho?
Soñar con un borracho refleja descontrol emocional, evasión de problemas o culpa acumulada.
Puede ser una alerta para evitar decisiones impulsivas y recuperar claridad, límites y autocuidado.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.