Tras años de demoras, arrancaron los trabajos para convertir en autopista un corredor estratégico del oeste argentino. La obra busca eliminar los accidentes y agilizar el transporte de carga internacional. Se trata de una renovación integral de la Ruta Nacional Número 40, una de las carreteras más importantes que tiene el país, ya que va de norte a sur y cuenta con 5194 kilómetros de extensión. Día a día, miles de vehículos la transitan y recientemente se inició una de las obras más esperadas en la traza que beneficiará a los pasajeros. Una de las deudas históricas en infraestructura vial ha comenzado a saldarse. El Gobierno Nacional, en conjunto con las carteras provinciales, dio inicio a la transformación integral de la Ruta Nacional 40 en el tramo que conecta las ciudades de San Juan y Mendoza. Se trata de una de las rutas más transitadas del país, fundamental para el corredor bioceánico y el comercio con Chile. El proyecto consiste en la construcción de una autopista de doble mano que reemplazará a la actual calzada simple, la cual se encontraba colapsada por el flujo de más de 8.000 vehículos diarios, entre autos particulares y camiones de gran porte. La obra no es solo un bacheo o repavimentación; es una reestructuración total de la traza. Los trabajos incluyen la creación de dos carriles por sentido, separados por un cantero central, y la construcción de puentes a distinto nivel en las intersecciones más peligrosas, eliminando los cruces directos que históricamente han causado tragedias viales. Desde Vialidad confirmaron que los trabajos ya son visibles en los primeros kilómetros, donde las máquinas realizan el movimiento de suelos y la preparación de las bases para el nuevo hormigón de alta resistencia. Esta ruta es la columna vertebral de la región de Cuyo. Su transformación de punta a punta permitirá: Con la puesta en marcha de estas máquinas, se espera que la conexión entre ambas provincias cambie para siempre, consolidando un corredor moderno que responde a las necesidades del siglo XXI.