Tras años de espera, convierten en autopista a una de las rutas más importantes del país Fuente: Córdoba Gobierno

Después de una larga expectativa, una de las rutas clave del centro del país dio un paso histórico. La Ruta Nacional 9 Norte quedó completamente transformada en autovía en el tramo Córdoba–Jesús María, con dos carriles por sentido en toda su extensión.

Con la habilitación de los últimos 3,6 kilómetros de duplicación de calzada, la autopista alcanza un total de 41 kilómetros continuos con doble vía, incluyendo los sectores urbanos de Jesús María y Colonia Caroya.

La nueva autopista apunta, principalmente, a mejorar sustancialmente la circulación diaria y el tránsito de larga distancia e incrementar las condiciones de seguridad vial a lo largo de toda la traza.

Se completó la autopista Córdoba - Jesús María

La obra fue ejecutada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de Caminos de las Sierras, y demandó una inversión total de 13.628 millones de pesos.

Con esta finalización, la autovía ya cuenta con dos calzadas y dos carriles por sentido de circulación en todo el trayecto, lo que agiliza los tiempos de viaje y reduce notablemente los riesgos de siniestros viales.

Los trabajos se extendieron entre los kilómetros 746 y 749,6 e incluyeron la construcción de un nuevo puente carretero de 106 metros sobre el río Carnero, paralelo al existente.

En los sectores interurbanos se ejecutó una calzada asfaltada de 7 metros de ancho con banquinas amplias, mientras que en los tramos urbanos se adoptó un perfil de avenida con separador central, cordón cuneta e iluminación adecuada.

El proyecto también incorporó un sistema integral de drenaje pluvial y obras de seguridad vial como señalización, defensas metálicas y demarcación horizontal.

Asimismo, las autoridades provinciales destacaron que se trata de una infraestructura pensada a largo plazo, que acompañará el crecimiento demográfico y económico de la región.

Los beneficios de la nueva Ruta 9

La nueva configuración de la Ruta 9 Norte impacta directamente en la vida cotidiana de más de 80 mil habitantes de las localidades que integran el corredor.

Además, beneficiará a los 5,3 millones de vehículos que circulan cada año por esta vía, uno de los principales puntos de acceso al norte cordobés.

La duplicación de calzada permite ordenar el tránsito urbano, especialmente en zonas comerciales e industriales de Colonia Caroya, y mejora la convivencia entre el tránsito local y el paso de transporte pesado.

Según destacaron desde Caminos de las Sierras, la obra fue finalizada antes de eventos de alta afluencia, como el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, garantizando una circulación más fluida y segura.