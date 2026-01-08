La nueva Ruta Provincial 96 en Santa Fe se perfila como una de las obras viales más importantes de los últimos años en el sur de la provincia.

Esta nueva traza busca conectar de manera directa y segura diversas localidades del departamento General López, ofreciendo una alternativa real a la saturada y peligrosa Ruta Nacional 33.

Abrirán una nueva ruta que conectará dos importantes ciudades argentinas. Foto: Lisandro Enrico

¿Qué ciudades conectará la nueva ruta en Santa Fe?

La Ruta Provincial 96 unirá principalmente Miguel Torres (en el extremo sur) con la futura Circunvalación de Venado Tuerto. Además, pasará por tramos clave que incluyen localidades como Chovet, El Jardín de Carmen, y extendiéndose hacia el departamento General López.

De esta forma, mejorará la conectividad interna del departamento y servirá como corredor alternativo para llegar desde el sur santafesino hacia Rosario y otros centros urbanos importantes, evitando el tránsito pesado y los riesgos de la Ruta 33.

Los nuevos avances de la obra

La obra es impulsada 100% por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico. También destaca la participación de la senadora Leticia Di Gregorio, quien la define como “emblemática” para el departamento General López.

De acuerdo a las nuevas actualizaciones, se registraron estos avances en la obra:

Ya se encuentran en ejecución varios tramos, por ejemplo, Miguel Torres-Chovet y accesos relacionados.

En enero de 2026 se anunciaron nuevos avances significativos: licitaciones para rotondas y tramos como El Jardín de Carmen a Venado Tuerto (aprox. 14 km) y Chovet-El Jardín (aprox. 24 km).

Se firmó el inicio de obras para un acceso pavimentado a San Francisco, con apoyo de la comunidad.

El proyecto lleva ejecutado alrededor del 10% en algunos contratos, con trabajos de terraplenes, movimiento de suelo y capas estructurales.

¿Qué beneficios trae esta nueva ruta?

La nueva ruta 96 tendrá diferentes ventajas tanto para los residentes locales del área como para los visitantes que pasen por Santa Fe: