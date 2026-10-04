Los bancos y plataformas de pago mantendrán vigentes una serie de promociones que permiten viajar gratis o con bonificaciones de hasta el 50%

Durante todo el mes de octubre, bancos y plataformas de pago mantendrán vigentes una serie de promociones que permiten viajar gratis o con bonificaciones de hasta el 50% en colectivo, subte y peajes.

Los beneficios buscan incentivar el uso de soluciones digitales, alcanzando topes de devolución acumulables que varían según la entidad financiera y la tecnología utilizada al momento de abonar.

Qué tener en cuenta y cómo pagar para recibir la devolución de los pasajes

Para asegurar el reintegro del dinero es indispensable abonar a través del método exacto exigido por cada promoción.

En la mayoría de los casos no se aplica el descuento al aproximar o deslizar la tarjeta física convencional, sino al realizar pagos mediante tecnología contacless (NFC) con el celular o escaneando un código QR con dinero en cuenta.

Asimismo, en aplicaciones como Mercado Pago resulta obligatorio activar previamente la oferta dentro de la plataforma, ya que la disponibilidad varía según el usuario.

Los beneficios buscan incentivar el uso de soluciones digitales

El detalle de los bancos y billeteras con reintegros confirmados

Las promociones vigentes durante este mes se estructuran con las siguientes condiciones, topes y canales de pago:

Mastercard: Otorga un 100% de descuento en colectivos abonando con tarjetas de débito, crédito o prepagas vía NFC desde el celular, con un tope mensual de $25.000 por tarjeta hasta el 31 de octubre.

Santander: Ofrece un 50% de reintegro en subte y colectivo pagando con QR desde la app de Santander o MODO usando dinero en cuenta (tope de $8.000), beneficio que asciende al 100% (hasta $16.000) para los clientes que cuenten con Sorpresa Santander.

Mercado Pago: Brinda hasta un 100% de reintegro en pasajes de subte y colectivo pagando con QR a aquellos usuarios seleccionados que activen la promoción dentro de la app, con un tope de hasta $15.000 por mes hasta el 31 de octubre.

Naranja X: Dispone de un 50% de reintegro en subte mediante QR con dinero en cuenta, más un 50% adicional en subte, colectivo y peajes abonando con débito o crédito Visa vía NFC desde el celular, con un tope de $5.000 mensual por cada beneficio hasta el 31 de diciembre.

Banco Macro + MODO: Aplica un 20% de reintegro en subte y colectivo abonando con QR desde MODO con dinero en cuenta, con un tope de $10.000 mensual por usuario hasta el 31 de diciembre.

Ripio Card: Ofrece un 50% de descuento en pasajes de colectivo y subte pagando con Ripio Card vía NFC desde el celular, sujeto a topes mensuales de acuerdo con la categoría de la cuenta.

BBVA + Mastercard: Bonifica el 100% de los viajes en subte pagando vía NFC desde el celular con tarjetas Mastercard emitidas por el banco, con un tope de $25.000 mensuales hasta el 31 de octubre.

Plazos de acreditación: en cuánto tiempo se devuelve el dinero de los pasajes

El tiempo en que se acredita la devolución del pasaje varía según si la operación se realiza a través de una billetera virtual o una entidad bancaria tradicional .

En aplicaciones como Mercado Pago y Naranja X, el dinero reintegrado suele impactar de manera inmediata o dentro de las primeras 24 horas hábiles directamente en el saldo disponible de la cuenta.

Por el contrario, en los beneficios asociados a tarjetas de crédito de bancos como Santander, BBVA o Macro, el descuento puede verse reflejado en el primer o segundo resumen posterior a la fecha del viaje, siempre sujeto a no haber superado el tope mensual estipulado.