Los pasajeros de colectivos suelen esperar en las paradas señalizadas, pero existe una excepción que pocos conocen y que puede cambiar la forma de subir o bajar de una unidad.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la normativa incluye situaciones en la que está permitido hacerlo fuera de la parada habitual .

La regla está contemplada en el Código de Tránsito y establece qué deben hacer los choferes cuando las condiciones climáticas o el horario hacen esperar en una parada que pueda resultar incomoda o poco segura.

Colectivos: cuándo pueden frenar fuera de una parada

El Código de Tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ley 2148 establece que los pasajeros pueden subir o bajar del colectivo en un lugar distinto al de la parada oficial cuando llueve o entre las 22:00 y las 06:00 horas.

En concreto, el capítulo 9.4, artículo 9.4.7, inciso a) establece:

“Sólo entre las veintidós (22) y las seis (6) horas del día siguiente y durante tormenta o lluvia, el ascenso y descenso debe hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera, aunque no coincida con la parada establecida. De igual beneficio gozan permanentemente las personas con movilidad reducida”

Esto significa que, bajo esas circunstancias, la parada señalizada deja de ser el único lugar habilitado para el ascenso o descenso de pasajeros. Fuera de esos casos, la regla general indica que se debe utilizar la parada correspondiente.

De todas formas, la normativa aclara que esta excepción no rige en las arterias afectadas al Sistema de Metrobus y en las transversales de la Av. 9 de Julio en los tramos comprendidos entre Lima -Bernardo de Irigoyen y Cerrito -Carlos Pellegrini.

La Ley 2148 de CABA permite subir o bajar del colectivo fuera de la parada entre las 22 y las 6 y durante tormentas o lluvias, con excepciones para algunas arterias. Fuente: Shutterstock

Qué otras obligaciones deben cumplir los choferes de colectivos en CABA

El Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires establece pautas específicas sobre la forma en que deben conducir y detenerse los colectivos.

Además de respetar las paradas establecidas en condiciones normales, los choferes deben conducir con atención y evitar cualquier conducta que pueda generar distracciones. También deben evitar aceleraciones, frenadas o maniobras bruscas que puedan afectar la seguridad de los pasajeros.

A la hora de detener la unidad, tienen que acercarla lo máximo posible al cordón de la vereda para facilitar el ascenso y descenso de los pasajeros.

A su vez, durante la marcha deben circular con las puertas cerradas y respetar las normas generales de circulación.

Qué obligaciones tienen los pasajeros de colectivos en CABA

Los pasajeros también deben cumplir con una serie de normas durante el viaje. Entre ellas, se encuentran:

Respetar las indicaciones del conductor y las pautas de seguridad.

Utilizar correctamente los espacios y elementos destinados al ascenso, descenso y permanencia dentro de la unidad.

Durante el viaje, tampoco está permitido escuchar música sin auriculares, fumar, sacar los brazos, la cabeza u otras partes del cuerpo por las ventillas.