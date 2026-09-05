Según trascendió, desde el próximo lunes 7 de septiembre habrá modificaciones en los recorridos de dos líneas de colectivos que circulan por la zona oeste de Rosario.

Los cambios alcanzarán a la línea 121 y al Enlace Avellaneda Oeste, que incorporarán nuevas paradas y extenderán parte de sus trayectos a partir de las obras realizadas sobre la Avenida Rouillón.

Qué cambios tendrá la línea 121

La línea 121 modificará su recorrido en dirección al centro. Actualmente, luego de atravesar la Avenida Rouillón, continúa por Pedro Lino Funes para llegar hasta Cerrito.

Con el nuevo esquema, el colectivo dejará Rouillón unos metros antes y tomará esa avenida hacia el norte para luego incorporarse a Cerrito y continuar con su recorrido habitual.

Además, se habilitarán nuevas paradas sobre Rouillón, entre bulevar 27 de Febrero y avenida Pellegrini. Entre los nuevos puntos de ascenso y descenso figuran las intersecciones con Viamonte, La Paz, Riobamba y Cerrito, además de una parada en Cerrito y Pedro Lino Funes.

La línea 121 y el Enlace Avellaneda Oeste modificarán sus recorridos desde el lunes 7 de septiembre en la zona oeste de Rosario.

El Enlace Avellaneda Oeste llegará hasta Pellegrini

El Enlace Avellaneda Oeste también tendrá una modificación importante. Hasta ahora, su recorrido terminaba en la zona de Presidente Perón y Rouillón. Desde el lunes, en cambio, continuará por Liniers, tomará Gálvez hacia el norte y seguirá por Cochabamba y Solís hasta alcanzar avenida Pellegrini.

De esta manera, el servicio ampliará su cobertura y permitirá conectar sectores del barrio Triángulo y Moderno con Pellegrini. Según trascendió, la modificación también facilitará los trasbordos con otras líneas que circulan por el sector, entre ellas las 120, 121, 123 y 153 Roja y Negra.