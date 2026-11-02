El Abono Infantil de Transporte Público se mantiene todo el 2026 para los niños de hasta 14 años por el Gobierno de La Rioja, España.

El transporte público autonómico de La Rioja mantiene la gratuidad para los niños de hasta 14 años a través del Abono Infantil, un título nominativo cuya validez se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida permite viajar sin coste en los servicios metropolitanos, interurbanos y rurales, conforme a las condiciones del sistema regional.

El beneficio está dirigido a las personas nacidas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2026 , con nacionalidad española o extranjera y residencia en La Rioja . Por tanto, la fecha de nacimiento constituye el criterio preciso para determinar quién puede solicitarlo.

El beneficio está dirigido a los niños y niñas con residencia en La Rioja y nacionalidad española o extranjera. La Orden PID/7/2026 establece que pueden acceder los “nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2026”, por lo que también incluye a quienes nazcan durante lo que resta del año.

La iniciativa amplía la cobertura del carné infantil, que ya ofrecía viajes gratuitos a los menores de cuatro años. En su presentación, el Gobierno regional estimó que el nuevo abono podría alcanzar a unos 4750 beneficiarios y destacó su contribución al ahorro de las familias.

¿Qué normativa regula el Abono Infantil gratuito y hasta cuándo está vigente?

La medida se aprobó mediante la Orden PID/7/2026, de 17 de febrero, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja número 39, del 26 de febrero de 2026. Esta disposición modificó la Orden 5/2012, de 12 de julio, e incorporó una disposición adicional específica para crear el Abono Infantil gratuito.

Transporte público español Fuente: EFE Luis Millán

La norma entró en vigor el 27 de febrero, al día siguiente de su publicación. Su texto establece que el abono “tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2026”, fecha que también recoge la ficha de tramitación oficial.

El marco estatal corresponde al Real Decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre, que regula las ayudas para bonificar abonos y títulos multiviaje. El Congreso convalidó esta disposición el 27 de enero de 2026, según la resolución publicada al día siguiente en el BOE.

¿Cómo se solicita y en qué transportes se puede utilizar?

El Abono Infantil permite obtener viajes bonificados con origen y destino en La Rioja dentro de los servicios de transporte interurbano, metropolitano y líneas rurales. La ficha oficial también contempla servicios de otras administraciones cuando la empresa esté adherida al sistema.

Transporte público español. EFE

Las familias pueden presentar la solicitud por vía electrónica en la sede del Gobierno de La Rioja o de forma presencial en las oficinas de registro habilitadas. El procedimiento no tiene tasa y el plazo de solicitud permanece abierto durante todo el año.

La documentación incluye una fotografía reciente de tamaño carné y, si el menor no dispone de DNI o NIE, un documento oficial que acredite su edad. También debe autorizarse la consulta de datos o aportarse la documentación correspondiente. No se exige un límite de ingresos familiares para acceder al Abono Infantil, aunque sí la residencia en La Rioja.