La Intendencia de Montevideo informó sobre el funcionamiento de varios servicios con motivo del feriado del 2 de noviembre, Día de los Difuntos, el próximo lunes, con horarios especiales de los cementerios.

➡ Los cementerios Buceo, Central y del Norte estarán abiertos de 8 a 17 horas, mientras que los de Paso Molino y del Cerro lo harán de 8 a 16 horas.

➡ El servicio 365, de primera respuesta ante situaciones de crisis o emergencias por violencia de género, funciona todos los días del año de 18 a 21 horas en Soriano 1426 (planta baja). También, por el teléfono 1950 8888 y o Whatsapp “No estas sola” al 099 019 500.

➡ El Mirador Panorámico funcionará de forma habitual de 11 a 19 horas con entrada por la calle Soriano 1372.

➡ La Oficina de Información Turística de Ciudad Vieja estará abierta de 9 a 17 horas y el Mercado Agrícola de Montevideo funcionará de 9 a 22 horas.

➡ El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad y los ecocentros fijos, de los barrios Buceo y Prado, estarán abiertos de 10 a 18 horas.

Cementerio Central de Montevideo Intendencia de Montevideo

Los siguientes servicios permanecerán cerrados:

➡ Toda la red de policlínicas municipales.

➡ La Unidad de atención y orientación sobre servicios sociales.

➡ Gestión de contribuyentes.

➡ Ingresos comerciales y vehiculares.

➡ Ingresos inmobiliarios.

➡ Catastro.

➡ Tesorería.

Transporte público

➡ El servicio de transporte público funcionará con las frecuencias de un día sábado y los horarios se pueden consultar en la página web del STM. Está previsto reforzar las frecuencias hacia los cementerios.

➡ Los locales STM de los shopping Tres Cruces y Nuevo Centro permanecerán abiertos de 11:15 a 17:45 horas.

Otros servicios

➡ El Servicio de Contralor de Conductores, donde se tramita la licencia de conducir, no atenderá público.

➡ El Servicio de Contralor y registro de vehículos (sobre la calle Pedernal) atenderá en horario especial de 8 a 12 horas, con agenda previa.

➡ El Centro de Gestión de Movilidad funcionará en horario normal, con servicio de operación y monitoreo las 24 horas.

➡ En el caso del servicio de grúa, habrá dos funcionando de 7 a 14 horas y de 13 a 20 horas.

➡ También habrá un cuerpo de inspectores en dos turnos, de 7 a 14 horas y de 13 a 20 horas.

➡ En el caso del estacionamiento tarifado, se podrá estacionar de forma gratuita en las zonas tarifadas.

Cultura

Este lunes 2 de noviembre estarán abiertos:

➡ Museo Histórico Cabildo de 11 a 17 horas.

➡ Jardín Botánico de 7.30 a 19 horas .

➡ Parque Lecocq de 9 a 17 horas.

Cabildo de Montevideo Ministerio de Transporte

➡ Parque Punta Espinillo de 8 a 18 horas.

Los siguientes espacios permanecerán cerrados:

➡ Museo Juan Manuel Blanes.

➡ Museo de Historia del Arte.

➡ Museo del Azulejo.

➡ Museo de la Memoria.

➡ Museo de la Movilidad y las Identidades.

➡ Centro de Exposiciones SUBTE.

➡ Museo Parque Fernando García.

➡ Planetario de Montevideo.

➡ Parque Villa Dolores: a partir del martes 3 de noviembre extiende su horario de 9 a 19:30 horas.

➡ El centro de visitantes de los Humedales de Santa Lucía permanecerá cerrado.