La tragedia llegó al set de Sin senos sí hay paraíso 4, la serie de Telemundo transmitida también por Netflix, que se graba en Bogotá, cuando una persona atacó a dos integrantes de la producción e hirió a un tercer miembro. De acuerdo a información de la Policía de Bogotá citada por People en Español, los hechos se produjeron este sábado 18 de abril. Según los datos recabados, un sujeto “agredió, sin mediar palabra, a un ciudadano; luego, personas que se encontraban en este lugar, salen en defensa de la víctima. Lamentablemente, producto de esta riña, murió el agresor y otras dos víctimas”. El hecho se produjo en el barrio Los Laches, cerca del Instituto Roosevelt, en la capital colombiana, cuando un hombre irrumpió en el set y atacó con un arma blanca a un trabajador. La Policía y la Fiscalía investigan lo sucedido. Según testigos, el agresor habría aparecido inesperadamente, pidió un cigarrillo y, al no recibir respuesta, utilizó un bisturí para atacar a un conductor de la producción, según información obtenida por El Tiempo. Desde el Hospital La Samaritana confirmaron la muerte de dos personas, entre ellas el atacante. El saldo final fue de tres fallecidos y un herido que permanece internado. Según la reconstrucción oficial, el agresor atacó primero a un trabajador —que sería chofer de la producción—, quien murió en el lugar. Quienes estaban en el set salieron a defenderlo, lo que derivó en una pelea, que causó la posteriormente muerte de un productor y dejó a otro miembro con graves heridas. A pesar del hermetismo que se ha mantenido en torno al caso, mientras avanza la investigación, trascendió que una de las víctimas se llamaba Nicolás Francisco Perdomo, quien se desempeñaba como productor de transporte de la telenovela. Varios actores como Carmen Villalobos, Carolina Gaitán y Manuela González se pronunciaron en redes sociales con mensajes de cariño hacia el joven, al que recordaron como una persona muy trabajadora. La segunda víctima fatal fue identificada como Henry Alberto Benavides Cárdenas, que seria chofer de uno de los vehículos oficiales de la producción. La Asociación de Trabajadores del Arte para el Audiovisual de Colombia (Ataac) manifestó sus condolencias a las familias y colegas de las víctimas, e instó a las autoridades y a las empresas a reforzar los protocolos de protección para quienes trabajan en la industria.