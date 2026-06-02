El Solus-XR fue desarrollado para realizar misiones submarinas de larga duración sin necesidad de tripulación.

La carrera tecnológica en materia de defensa continúa acelerándose y varios países apuestan por sistemas cada vez más sofisticados para reforzar sus capacidades de vigilancia. En ese contexto, Canadá llamó la atención con el desarrollo de un enorme vehículo submarino autónomo que promete ampliar el monitoreo de los océanos y la protección de infraestructuras estratégicas.

Se trata del Solus-XR, una plataforma submarina desarrollada por la empresa canadiense Cellula Robotics que fue concebida para operar durante extensos periodos sin tripulación y ejecutar tareas de exploración, vigilancia y seguridad marítima de manera autónoma.

Este es el poderoso submarino autónomo que desarrolló Canadá

Según informó Revista Semana, el Solus-XR sobresale por sus dimensiones. La plataforma mide cerca de 11 metros de longitud, tiene aproximadamente 1,7 metros de ancho y alcanza un peso cercano a las ocho toneladas.

El Solus-XR fue desarrollado para realizar misiones submarinas de larga duración sin necesidad de tripulación. Cellula Robotics

Su tamaño le permite transportar equipos especializados para distintas misiones submarinas, desde tareas de monitoreo hasta operaciones de recopilación de información en zonas de difícil acceso.

Además, el vehículo obtuvo en 2024 una certificación internacional relacionada con estándares de seguridad, sistemas de control y procedimientos operativos, un paso importante para la incorporación de este tipo de tecnologías en operaciones reales.

La tecnología que le permite operar durante largos periodos

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es su sistema energético.

A diferencia de otras plataformas que dependen principalmente de baterías convencionales de litio, el Solus-XR fue diseñado para utilizar tecnologías basadas en hidrógeno, una alternativa que ofrece una mayor densidad energética y amplía significativamente su autonomía.

Gracias a ello, puede permanecer durante más tiempo en el mar sin necesidad de asistencia constante de embarcaciones de apoyo, además de reducir las emisiones asociadas a sus operaciones.

Capaz de vigilar y rastrear movimientos bajo el océano

Entre las principales funciones previstas para este vehículo se encuentran las misiones de vigilancia marítima, monitoreo de infraestructuras críticas y exploración submarina.

Su diseño le permite desplazarse con discreción y recopilar información en amplias áreas oceánicas. Incluso cuenta con un sistema que le permite permanecer fijado temporalmente al fondo marino para ahorrar energía mientras realiza determinadas tareas de observación.

El Solus-XR fue desarrollado para realizar misiones submarinas de larga duración sin necesidad de tripulación. Cellula Robotics

Estas capacidades lo convierten en una herramienta útil para detectar movimientos submarinos, inspeccionar instalaciones estratégicas y realizar seguimientos en entornos de difícil acceso.

Aplicaciones militares e industriales

El proyecto fue impulsado con apoyo del Departamento de Defensa Nacional de Canadá y contempla usos tanto militares como civiles.

En el ámbito de la defensa, puede emplearse para labores de vigilancia marítima y detección de actividades submarinas. Por otro lado, en el sector industrial tiene potencial para inspeccionar tuberías submarinas, evaluar infraestructuras energéticas y colaborar en la exploración de recursos minerales en zonas remotas.

La compañía responsable también destacó que su diseño modular permite incorporar nuevos sistemas de autonomía y tecnologías de reabastecimiento energético submarino, ampliando aún más sus posibilidades de uso en el futuro.