A sus 86 años, murió Luis Brandoni. El actor estaba internado en el Sanatorio Güemes desde el sábado 11 de este mes, cuando sufrió un accidente doméstico y quedó bajo atención médica. El artista sufrió un deterioro de su salud y falleció este lunes 20 de abril. Así lo confirmó Multiteatro en su cuenta de X. “Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, sostiene el comunicado difundido en redes sociales por la empresa argentina de salas teatrales. “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”, destacaron. Cabe destacar que el deterioro en su estado de salud comenzó en septiembre de 2025, luego de sufrir una descompensación producto de un alimento que ingirió en aquella oportunidad. Producto de aquel episodio, debió cancelar las funciones del espectáculo “¿Quién es quién?” en el Teatro Liceo, que protagonizaba desde hace más de un año junto a Soledad Silveyra. No obstante, la reciente complicación en su hogar le provocó un hematoma que requirió una hospitalización. En un principio se especuló con una pronta recuperación y que la obra teatral se retomara el próximo 22 de abril en el Multitabaris, pero finalmente, se decidió discontinuar las presentaciones.