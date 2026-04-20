Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el norte de Japón y desencadenó una alerta de tsunami que obligó a evacuar de urgencia las zonas costeras y ribereñas de varias prefecturas del noreste del país. La Agencia Meteorológica de Japón emitió la alerta por olas de hasta tres metros. El sismo se registró a las 16:53 hora local (4.53 hora argentina) en aguas del océano Pacífico, frente a la costa norte de la prefectura de Iwate. Se produjo a apenas 10 kilómetros de profundidad, lo que amplificó su impacto. El movimiento se sintió con fuerza hasta en Tokio, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro, donde grandes edificios llegaron a temblar visiblemente. La escala japonesa de intensidad sísmica registró un nivel de “5 superior”, suficientemente alto como para dificultar el movimiento de las personas. A esa intensidad, los muros de bloques de hormigón no reforzado suelen colapsar. Las prefecturas de Iwate, Aomori y Hokkaido quedaron en el centro de la amenaza, donde se esperaban las olas más grandes. La Agencia Meteorológica no tardó en extender las alertas. Además de Iwate, Hokkaido y Aomori, también emitió advertencias para Miyagi y Fukushima. En estas últimas prefecturas, el agua podría alcanzar hasta un metro de altura. Las autoridades ordenaron el alejamiento inmediato de todas las costas sin excepción. El comunicado oficial de la agencia fue terminante: evacuar de inmediato las regiones costeras y las zonas ribereñas hacia terrenos elevados o edificios de evacuación habilitados. La orden fue clara: no esperar, no dudar, alejarse del mar. Aproximadamente 40 minutos después del sismo, una primera ola de tsunami de 80 centímetros golpeó el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, según confirmó la JMA. Aunque inferior a los tres metros previstos en el escenario más crítico, la llegada del agua validó la decisión de activar el protocolo de alerta máxima. NOTICIA EN DESARROLLO.