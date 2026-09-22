Dos hombres de Bahía Blanca terminaron recurriendo a la Justicia después de quedar atrapados en una misma modalidad de extorsión. En ambos casos, el contacto comenzó a través de Facebook y continuó por WhatsApp con conversaciones e intercambio voluntario de imágenes de contenido adulto, hasta que aparecieron las exigencias de dinero bajo amenaza de difusión.

La mujer, identificada en la causa como Gottau y presentada inicialmente con el nombre de “Karina Pilar”, aseguraba tener capturas de los chats y fotografías enviadas para ser vistas una sola vez. Según estableció el fallo, utilizaba ese material para reclamar distintas sumas y advertía que podía exponer a los hombres frente a sus familiares, compañeros de trabajo y conocidos.

Cómo fueron las dos extorsiones investigadas

El primer episodio se inició el 22 de diciembre de 2025. Durante tres días, la víctima realizó diez pagos a una cuenta de Mercado Pago vinculada a la acusada, por un total de $255.500. Sin embargo, las transferencias no pusieron fin al hostigamiento y los pedidos de dinero continuaron.

“Yo le transfería y ella me volvía a pedir plata de nuevo”, relató el hombre ante la Justicia. También explicó que sentía temor de que las imágenes fueran difundidas y que ese miedo fue determinante para realizar los pagos. Finalmente, decidió bloquearla y presentar la denuncia.

La acusada utilizaba transferencias de Mercado Pago para obtener dinero de sus víctimas. Shutterstock

El segundo caso comenzó meses después y siguió un mecanismo similar. El hombre recibió mensajes durante la madrugada del 8 de mayo de 2026 en los que se le exigía dinero para evitar la publicación de conversaciones e imágenes privadas. En cuestión de minutos realizó cuatro transferencias que sumaron $59.000, pero las comunicaciones intimidatorias siguieron.

La víctima declaró que recibió numerosas llamadas por WhatsApp y también comunicaciones telefónicas. Entre sus preocupaciones estaba que la acusada conociera dónde trabajaba y pudiera presentarse en su vivienda, por lo que pidió protección y manifestó que cambiaría su número.

Qué dijo la acusada y cómo resolvió la Justicia

Durante su declaración, Gottau admitió haber mantenido contacto con los dos hombres, haber intercambiado imágenes y haber recibido dinero. Sin embargo, sostuvo que los pagos tenían otros motivos y negó haber buscado extorsionarlos.

“Eso de: ‘Me das plata o te escracho’, quizás sí lo dije, pero no en el contexto de querer extorsionarlo. Nunca jamás haría eso”, afirmó ante el fiscal. También sostuvo que había utilizado las amenazas para conseguir que dejaran de enviarle contenido sexual.

El juez Eugenio Casas, del Tribunal en lo Criminal N° 2, descartó esa explicación luego de analizar los chats, las transferencias y la secuencia de los pedidos. “Puede ser que la señora Gottau no sepa lo que significa la palabra extorsión como concepto jurídico”, escribió, aunque remarcó que no podía desconocer el carácter ilegal de exigir dinero a cambio de no divulgar fotografías.

El fallo fue dictado el 14 de septiembre mediante un juicio abreviado y estableció una pena de prisión que deberá cumplirse bajo arresto domiciliario debido al cuidado de su hijo con discapacidad. Además, se ordenó decomisar el teléfono utilizado en los hechos.

La investigación también encontró en ese dispositivo imágenes y conversaciones vinculadas a otro hombre, junto con una amenaza de difusión en White y sus alrededores. Ese hallazgo podría corresponder a otra víctima, aunque la condena solamente contempló los dos episodios que fueron acreditados judicialmente.