WhatsApp dejará de funcionar en una lista amplia de celulares que no cumplen con los requisitos técnicos que exige la aplicación para operar. La medida alcanza tanto a equipos Android como a iPhone.

El cambio en la compatibilidad de WhatsApp busca mejorar la seguridad y el rendimiento de la app, pero deja afuera a los modelos más antiguos que todavía están en uso.

Qué celulares se quedan sin WhatsApp desde septiembre de 2026

La medida afecta a los equipos que no puedan instalar Android 6.0 o versiones posteriores, y a los iPhone que se mantengan por debajo de iOS 15.1.

Entre los modelos de Android que pierden soporte se encuentran:

Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite.

Motorola Moto G y Moto E de primera generación.

LG Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

Sony Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP.

En el caso de Apple, quedan afuera modelos como el iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5.

Cómo es el proceso de desactivación en los celulares antiguos

WhatsApp dejará de funcionar en los equipos que no puedan instalar Android 6.0 o versiones posteriores, y a los iPhone que se mantengan por debajo de iOS 15.1. (Foto. shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cabe destacar que el cambio no ocurre de un día para el otro: primero, esos celulares dejan de recibir nuevas versiones de WhatsApp desde la tienda de aplicaciones.

Después empiezan a notarse fallas al iniciar sesión, problemas para enviar o recibir mensajes y errores en las llamadas y videollamadas.

Con el correr de las semanas, la aplicación termina dejando de funcionar por completo en esos equipos.

Cómo evitar perder los chats antes de que se corte el servicio

Antes de que WhatsApp deje de andar, conviene revisar la versión del sistema operativo del celular.

En Android, ese dato figura en Configuración > Información del teléfono. En iPhone, en Configuración > General > Actualización de software.