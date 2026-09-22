Llegan Marc Jacobs, Stella McCartney y Michael Kors a la Argentina: en qué shopping estarán sus primeros locales

En esta noticia Una por una, las marcas que abren en Unicenter

Las marcas internacionales siguen creciendo en la Argentina y los principales shoppings concentran buena parte de las aperturas.

En los últimos meses, varias compañías regresaron al país después de años de ausencia, mientras otras avanzaron con sus primeros puntos de venta locales.

Victoria’s Secret, Boss, Calvin Klein, Skechers y Miniso están entre las que abrieron recientemente en Unicenter. Ahora se confirmaron las nuevas incorporaciones y algunas tendrán allí su primera ubicación en la Argentina.

La demanda empezó, además, a dejar menos superficie disponible en los centros comerciales más buscados.

Unicenter Gentileza Cencosud

A mediados de año, Cencosud anunció una inversión de más de u$s 60 millones para ampliar el shopping de Martínez, luego de recibir pedidos de empresas interesadas en instalarse o crecer dentro del predio.

La obra incorporará 16.000 m2 arrendables y 85 nuevos espacios. Una vez terminada, la cantidad de locales pasará de 282 a 367, casi un 30% más.

Una por una, las marcas que abren en Unicenter

La primera en abrir fue Armani, que volvió a la Argentina después de 17 años. La italiana inauguró su primer local en Unicenter con Armani Exchange.

El espacio abrió pocos días antes de la primavera, tiene 278 m2 y está ubicado en el primer piso. Toda la colección que se vende en el país es importada desde Italia e incluye indumentaria y accesorios para hombres y mujeres.

Detrás del regreso está Grupo Tucci, que cerró un acuerdo con la casa matriz en Milán después de más de dos años de negociaciones.

@unicentershopping

Creada en 1991, Armani Exchange apunta a un público más joven y tiene valores por debajo de las colecciones más exclusivas de la compañía. Sus precios pueden ser hasta un 70% más bajos que los de Emporio Arman i.

La marca ya había tenido presencia en la Argentina. Emporio Armani abrió en 2002 sobre la avenida Alvear, en Recoleta, en un local que también tenía un Armani Caffè. La licencia estaba entonces en manos de Clothing Brands, controlada por The Exxel Group, y la apertura había demandado cerca de u$s 8 millones.

Armani Exchange también llegó a contar con tres locales en shoppings. Emporio Armani cerró en 2009 y la línea más joven continuó durante algunos meses, hasta que también dejó de operar en el país.

En 2027 está previsto el regreso de Emporio Armani. La empresa mantiene conversaciones con IRSA por un espacio en Patio Bullrich, aunque la ubicación todavía no está confirmada.

Superdry también desembarcará por primera vez en la Argentina. Después de seis años de negociaciones, la marca británica abrirá durante la primera semana de octubre un local de 74 m2 en el primer piso de Unicenter.

Detrás de la llegada está Tango Fabric, la empresa argentina que obtuvo la licencia para desarrollar la marca en el país y luego avanzar sobre otros siete mercados de Sudamérica.

El proyecto contempla una inversión de entre u$s 40 millones y u$s 50 millones durante los primeros cuatro años. En una primera etapa, la empresa prevé abrir 10 locales por año. Mar del Plata, La Plata, Rosario y Mendoza están entre las ciudades en carpeta.

Durante los primeros tres años, la Argentina será el principal mercado de Superdry en la región. En total, el proyecto prevé superar los 40 puntos de venta en América Latina durante los próximos cinco años y generar unos 150 puestos de trabajo directos.

La marca nació en 2003 en el Reino Unido de la mano de Julian Dunkerton y James Holder. Después de un viaje a Tokio, sus fundadores comenzaron a incorporar gráficos y tipografías japonesas a sus diseños, que con el tiempo se convirtieron en uno de sus rasgos más reconocidos.

En la Argentina, las remeras partirán de los $ 60.000, los pantalones rondarán los $ 170.000 y las camperas, los $ 300.000. Al comparar productos similares, los valores locales serán alrededor de un 10% más altos que en España.

Bestseller será otro de los grupos que debutará en el país. El gigante danés de la moda abrirá en Unicenter los primeros locales argentinos de Jack & Jones, Only y Balmohk.

Fundada en Dinamarca en 1975, Bestseller está presente en 47 mercados y tiene más de 3100 locales. Su cartera incluye más de 20 marcas y la compañía cuenta además con más de 600 puntos de venta en América Latina.

La operación argentina estará a cargo de Grupo One, el holding integrado por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, que también trajo Decathlon al país y este año abrió la primera sucursal de Kiabi.

Las tres marcas funcionarán con espacios independientes. Jack & Jones, especializada en indumentaria masculina, tendrá 519 m2 en el primer piso y será el local más grande de esta etapa.

En Europa, las remeras parten desde los 13 euros y los jeans rondan entre 30 y 60 euros.

Only, enfocada en indumentaria femenina, ocupará 370 m2 en el segundo piso. Los jeans arrancan en 30 euros y los vestidos pueden llegar a los 80 euros.

En ese mismo nivel estará Balmohk, con un espacio de 501 m2 y ropa para hombres y mujeres. Las remeras parten de 8 euros, los jeans rondan los 26 euros y los vestidos llegan hasta los 36 euros.

El desembarco forma parte de un proyecto que contempla 40 locales en la Argentina durante los próximos cinco años , con una inversión estimada en u$s 50 millones. A medida que avance el plan, la empresa prevé generar alrededor de 500 puestos de trabajo.

El grupo proyecta invertir más de u$s 200 millones durante los próximos cinco años y ya llevan desembolsados más de u$s 40 millones entre los primeros locales, la compra de mercadería y la logística.

En las próximas semanas también abrirá Skinko. En este caso se trata de una empresa argentina, creada por Mateo y Lina Paik, que se especializa en cosmética coreana y tendrá un espacio en el segundo piso de Unicenter.

El proyecto comenzó en 2016, cuando sus fundadores empezaron a importar y distribuir productos de Corea a través de Skin Free. Los primeros fueron unas esponjas de konjac para limpieza facial que prácticamente no se conseguían en la Argentina. Con el tiempo, comenzaron a sumar cosméticos y ampliaron el catálogo.

Entre los productos que vende hay mascarillas, limpiadores, sérums, cremas y protectores solares . Los valores van desde los $ 6500 en el caso de las mascarillas hasta más de $ 90.000 en algunos sérums. Los limpiadores parten de los $ 41.000 y los protectores solares cuestan entre $ 44.000 y $ 64.000.

Actualmente, trabaja con 72 marcas y proyecta acercarse a las 100. La marca cuenta con locales en Alto Palermo, Paseo Alcorta, Galerías Pacífico, DOT y Avenida Santa Fe. En los próximos días sumará Unicenter y Abasto y luego prevé avanzar en Rosario, Mendoza, Córdoba y Neuquén.

La compañía también cuenta con un laboratorio propio en la Argentina habilitado por ANMAT, donde desarrolla productos locales. Entre sus marcas propias están Shisso y BEK.