Andy Burnham y el presidente norteamericano Donald Trump abordaron la situación de las Islas Malvinas en su reunión en Nueva York (Fuente: Casa Blanca).

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, mantuvo un encuentro este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En él confirmó que hablaron sobre la situación de las Islas Malvinas.

Se trata de la primera cumbre bilateral entre ambos líderes desde que Trump agitó las aguas sobre su postura acerca del archipiélago que se disputan Argentina e Inglaterra.

Según se supo a través de declaraciones ante los medios presentes, el líder laborista señaló que ambos establecieron una “buena conexión” y se refirió a una variedad de temas que trataron en la reunión, que se extendió más allá de los 30 minutos previstos.

Este encuentro tuvo lugar al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York, ante la que Burnham tiene previsto intervenir más tarde ese mismo día.

Semanas atrás, Burnham había reafirmado públicamente la posición de Londres y sostuvo ante el Parlamento que su Gobierno respetará la voluntad de los habitantes de las Malvinas. “Los isleños son británicos porque eligieron ser británicos”, afirmó, y remarcó que el compromiso del Reino Unido con la defensa de las islas es “absoluto e inamovible”.

En las últimas semanas, por su parte, la tensión creció por las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas.

Algunas de las compañías señaladas son Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, JHI Associates, Eco Atlantic Oil & Gas y otras firmas relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion.

El Presidente tiene previsto pronunciar su discurso ante el organismo este miércoles a las 12 (hora argentina) y, según la agenda oficial difundida por el Gobierno, volverá a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.