El código “secreto” de Mercado Pago que permite saber si alguien entró a tu cuenta desde otro celular

El uso masivo de billeteras virtuales convirtió a estas plataformas en blanco frecuente de intentos de vulneración de seguridad y accesos no autorizados .

Frente a este panorama, Mercado Pago cuenta con un panel de control interno (muchas veces desconocido para los usuarios) que funciona como un historial de accesos donde queda registrado cada teléfono, computadora o tablet que haya iniciado sesión con la cuenta.

Esta herramienta de fiscalización interna permite verificar con precisión desde qué dispositivos se ha ingresado, en qué fecha y desde qué ubicación aproximada, facilitando una respuesta rápida en caso de detectar actividad sospechosa.

Cómo acceder al registro de dispositivos vinculados

Para revisar la lista de equipos autorizados no se requiere instalar aplicaciones externas, ya que la función se encuentra integrada dentro de la configuración de privacidad del sistema:

Ingreso al menú de seguridad: Desde la Desde la aplicación móvil o la versión web, se debe ingresar a la sección “Ajustes”, seleccionar la pestaña “Seguridad” y presionar sobre la opción “Dispositivos vinculados”.

Lectura del listado activo: El sistema despliega un desglose detallado con el nombre del modelo del celular o navegador web, la última hora de conexión y el estado actual de la sesión.

Verificación del código de identificación: Cada equipo vinculado cuenta con una firma digital o código de sesión único registrado en el servidor. Si aparece un modelo de teléfono desconocido o una ubicación inusual, significa que un tercero logró ingresar a la cuenta.

Procedimiento para cerrar sesiones lejanas y proteger el saldo

En caso de identificar un dispositivo que no pertenezca al titular , la plataforma permite tomar medidas inmediatas para revocar el acceso de forma remota y congelar operaciones no autorizadas.

Al presionar sobre el dispositivo sospechoso dentro de la lista, el usuario debe seleccionar la opción “Desvincular” o “Cerrar sesión en todos los dispositivos”.

El código “secreto” de Mercado Pago que permite saber si alguien entró a tu cuenta desde otro celular

Esta acción desconecta automáticamente la cuenta del equipo del intruso de forma instantánea.

Recomendaciones de seguridad adicionales

Posteriormente al cierre de la sesión no autorizada, los especialistas en ciberseguridad recomiendan modificar de inmediato la contraseña de acceso y activar el factor de doble autenticación (2FA) mediante biometría (huella dactilar o reconocimiento facial) o código SMS.

Asimismo, resulta fundamental no compartir claves personales, validar siempre que los correos electrónicos provengan de dominios oficiales de la empresa y evitar acceder a la billetera virtual conectado a redes Wi-Fi públicas o no seguras.